自由廣場》廢票救台灣

◎ 郭建國

民進黨早已掌握獨派選民「不投民進黨，難道要投國民黨」的心理弱點，在有恃無恐、食髓知味的慣性下，一再綁架選民。過去數十載，民進黨使用該模式屢試不爽，綠營選民早已成為民進黨肉票、提款機而不可自拔！這種情況如果再持續下去，台灣早晚被「不再堅持主張台獨路線，而以遵行中華民國憲法，奉其憲政體制為執政基礎」的民進黨害死！

因為，依據國際法中的「繼承權」法則，中國唯一合法的北京政府有相當權利，透過外交折衝，依法繼承「中華民國」所擁有的資產及土地，並予以接收之，包括「中華民國所統治的台、澎」在內！可怕的是，民進黨竟還一再主張「台灣就是中華民國」，這是台灣在民進黨執政下，最大的危機！等到中國合法取得繼承權後，台灣、澎湖是否也就毫無疑問的被民進黨給賣掉了？

所謂的「廢票運動」有兩個訴求︰（一）超高的廢票率勢必引起國際之關注，讓他們注意到，台灣人民獨立建國的決心，不是單純的以國、民兩黨的得票率為唯一解釋。（二）讓民進黨知道，綁架獨派選民的後果，是會被廢票教訓的！

當然，投廢票也是有風險的，國民黨可能會因此重奪政權！但是，該風險也不是沒有安全機制可以化解。該機制就是台灣公民社會高度發展的成熟度，及社運團體的活躍力。例如，以「化獨漸統」為職志，一心一意傾向中國且執政八年的馬英九，不就是栽在二○一四年的太陽花社會運動嗎？縱使馬執政八年，台灣還是有驚無險地存活下來了！風險，或許就是成就偉大事業的「必要之惡」吧！也只有這個投廢票的決心，才是敲醒民進黨的唯一棍棒！

因此，我提出「廢票論」，供各位賢達參考。

（作者為新住民第一代，台灣獨立建國大旗隊發起人）