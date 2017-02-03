自由廣場》解開年金改革心結

◎ 王立昇

年金改革委員會副召集人林萬億在年前表示，年改如果要回到信賴保護、不溯及既往，就幾乎無解。依據這樣的說法，林萬億同意現行年金制度是政府對公教人員的承諾，只是時空環境不同，所以必須改革。筆者認為，公教人員要的是尊嚴、尊重與公道，如果能從信賴保護原則出發，給予適當的補償措施，再依據每個人的不同狀況，提出適性合理的年金改革方案，問題還是有解的。

孔子說過：「民無信不立。」人民的信任最重要。如果背棄了信賴保護原則，人民對政府的信任就會產生動搖。當年國民政府遷台，為穩定軍心，曾於一九五一年發給士官兵「戰士授田證」，後來因無法兌現而改為發配補償金，雖然不多，但多少撫平了不滿的情緒，也是一個交代。現在政府財政困難，要大家共體時艱，但大家也都期待未來經濟能搞好，「台灣錢淹腳目」的時代能再現，到時候是否能「補償」因更改契約而短少的退休金呢？

在補償措施展現政府誠意後，就可以心平氣和地討論退休年齡及所得替代率的訂定。已公布的方案，將一般公務員的退休年齡訂為六十五歲、中小學教師為六十歲，但現在中小學教師的平均退休年齡為五十三歲，如果到六十歲才能領到全額月退金，可能會有教師雖然身心狀況已不能負擔繁重的教學工作，但因為年齡還沒到而硬撐著不退休，這樣絕非學子及國家之福，如果因此又阻擋了年輕教師的進路，就更得不償失。

對於警察也有類似狀況，內政部統計，基層員警平均壽命只有六十二．五歲，而警察的平均退休年齡約為五十三歲，如果一體適用到六十五歲退休，以平均壽命而言，警察不一定能活到法定退休年齡，要如何共體時艱呢？而未達退休年齡、但體能狀況已不佳的警察，又要如何善盡維護治安之責呢？

公教人員的退休年齡及所得替代率，應依不同職業別、任務需求、工作地區、個人身心狀況而做適性調整。個人狀況已不能勝任工作的，可以早一點退休，但要接受低一點的所得替代率。身心狀況良好又表現稱職的，退休年齡則可以晚一些，但可享有高一點的所得替代率。為確保服務或教學品質，政府可設計「公教人員退休年齡及所得替代率計算量表」，依每個人的狀況，評估適當的退休年齡，並依退休年齡及職務表現訂定所得替代率。

公教人員任職時，都已對其退休條件有所認知與期待，並相信政府會履行承諾，可以無後顧之憂而安心工作。現在政府更改其退休條件，當然會令公教人員不平與不安，甚至可能影響服務或教學品質，或是讓優秀人才不願擔任公職、教師。年金改革要依照情、理、法的順序推動才能成功，政府要先承認對公教人員退休後生活的照顧之情，再依個人不同的狀況，訂定合理的年改方案，完備後的法令修訂，才會水到渠成。

（作者為台灣大學應用力學研究所教授）