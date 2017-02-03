自由廣場》基本盤不鬆動才怪

◎ 蔡美珠

年前總統府回應貴報社論「為何連基本盤也鬆動了？」一則是喜，喜的是總統幕僚確實在意自由時報的社論，一則是憂，因為有可能總統府最近只是加強對媒體報導的回應。

而且，總統或幕僚竟然沒看懂社論的深意，因為社論內容提到蔡總統逐漸偏離「我們要力抗中國的壓力，我們要擺脫對於中國的過度依賴」之黨慶宣示。面對「武統」放話頻頻，更需要力抗中國壓力的今天，卻如此低姿態，何以提醒國人的危機意識、敵我意識？但此一重點總統府卻沒有任何回應？

另外，外界對於推動台灣國家正常化的呼聲不絕於耳，新政府總該有一些具體措施。例如︰

一、用行政命令就可以達成的：如改國歌（吾黨所宗）、改軍歌（黨旗飛揚）。

二、用行政作為就可以達成的：如立法院外交委員會提案建議政府部門對外互動時，盡量採用「台灣」名稱，或以與中華民國相同大小文字凸顯「台灣」，以掙脫兩岸同屬一中的死胡同。外交部對此表示尊重，且認為此案在實情上並無窒礙難行之處，將參酌辦理。既然沒有困難就該積極推動，怎麼會是參酌辦理呢？

三、透過公民投票就可以達成的：公投以台灣名義加入聯合國，或以中華民國名義重返聯合國。目前公投法修法調降門檻，卻還在立法院審議中。

四、正名修憲：蔡總統選前一再宣示要兩階段修憲，如今民進黨已取得國會多數席次，高修憲門檻根本不該成為阻礙修憲進程的藉口，呼籲新政府應正視修憲議題。

五、內閣多任命一些有台灣心的人，如外交部長至少也該任命願意替台灣積極爭取加入聯合國的人。如果什麼都不做，基本盤不鬆動，才怪！

（作者為家庭主婦）