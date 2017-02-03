自由廣場》拚經濟 解決產業問題

◎ 徐正毅

彰化市台化工廠因空污的理由，而被迫關廠，造成紡織產業關聯產生了缺口。而在中壢泰豐輪胎火災後，我們只見到政府相關部門，一個喊關廠，一個喊罰款。台化工廠終於關廠了，彰化市的空氣仍舊未見好轉。而泰豐輪胎失火是一件不幸的事，但是不見政府那個單位給予慰問。

目前在台灣開工廠的，似乎少了政府的關心，多的是責難、阻撓和行政障礙。我有一位朋友在桃園要將傳統產業現代化，建立新工廠，這本是好事一樁，政府應樂於協助才是，而實際上只因一件公部門之事（無關環保）必須和地方政府協調，屢見多般阻撓和漠視，還好最後透過關係才解決問題，但新工廠的建造進度卻因而拖延。

蔡政府若要積極改善經濟，在於蔡政府上下要以正面的態度，解決產業的窒礙之處，主動協調，讓產業得以平順發展。蔡政府口口聲聲說要照顧勞工，但以負面的態度對待產業界，因此沒有人想開工廠，皮之不存、毛將焉附，勞工到那裡找工作呢？

目前的現象是產業外移或關廠，新南向政策並不是解決經濟發展的唯一方法，僵化的勞工休假法規更令產業失望，政府難道沒見到這些現象嗎？若政府還是一年比一年嚴重地，以負面態度對待產業界，試想，如何積極發展經濟？

（作者從商）