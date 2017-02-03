國運籤務實之道應以「有此一說」、「僅供參考」的角度看待，認真不得。（記者顏宏駿攝）

過完春節，各行各業昨天開工，上班族收假，機關團體團拜說吉祥話，許多商號店家在鞭炮聲中開業。台灣社會過兩個年，陽曆元旦假期短，農曆新年較熱鬧，十足反映華人社會特色。不過，時代在變，今年春節期間，政治人物廣發紅包或福袋的慣例遭到質疑，神宮廟寺抽出國運籤也見仁見智，加上年節氣息較為淡薄，不少人改在餐館飯店吃年夜飯，春節長假選擇國內外旅遊，顯示社會的過年景象正在改變。

其間，總統以次的政治人物，春節期間從南到北發放紅包福袋，民眾排隊領取，這些紅包福袋內容並不豐厚，應景沾染喜氣的作用較大。對政治人物來說，這是拉近與人民情感的場合，在逐漸進入選舉熱身賽的今年，在位者要博取好感，有志者躍躍欲試，乃招數盡出。對一般公眾而言，過年熱鬧討吉利，也屬人之常情。

不過，有如過舊曆年昔日遭批評為「舊思想」，國民黨的創建者孫文曾強調「新曆新年為民國的新年，為共和國家的新年；舊曆新年為君主時代的新年，為專制國家的新年。」近年興起的政治人物農曆新年發放紅包、人民排長龍領受的場景，不能不說是每年上演的封建戲碼。身為國家主人、包括總統在內等公僕的頭家，所期待於政治人物者，應不是如此眼前小確幸；政治人物所須回報公眾付託者，也絕非這種膚淺老把戲。

有鑒於當今國家社會所面臨考驗，內有振興經濟及黨產年金改革等挑戰，外有美國川普新政帶來的機會與挑戰，特別是總統及閣揆等政治領袖，不宜把寶貴的春節長假花在應景群眾秀，減少了冷靜嚴肅思考因應大局的機會。縱令要有親民演出，也宜講求效應。網路近日就有鄉民引ＮＢＣ晚間新聞報導，顯示美國前總統歐巴馬兩個月前在任內最後一個感恩節，全家於華府的退伍軍人之家為老兵侍奉餐食。只見歐巴馬捲起袖子在自助餐檯前打菜，把大塊火雞肉放入老兵餐盤，且親切交談握手。前一年感恩節，總統全家選擇為無家可歸者奉食。政治難免作秀，秀得適當，眾人拍手。

與政治人物發紅包福袋相比，神宮廟寺抽國運籤就更令人匪夷所思。抽籤靠機率，不同場所不同人所抽出的籤必然有異，更基本的是，國家社會前景有賴政治領袖帶領人民頭家一起打拚，不靠求神問卜。果然，從南到北，各家宮廟所抽出的國運籤差異極大，從「時臨否極當泰來」的上上籤，「兇事脫出見太平」的中上籤，「天災時氣必有傷」的吉中帶凶或「只恐前途命有變」的凶中帶吉等中籤，到「誰知此去路又難」的下下籤，堪稱應有盡有，令人莫衷一是。

國運籤的基本屬性如此，務實之道應以「有此一說」、「僅供參考」的角度看待，認真不得，尤不宜以「武則天坐天」的封建思想，或「李世民遊地府」的怪力亂神穿鑿附會，寧可信其有，甚至為此惶惑不安，或坐等「天機」到來。可議的是，這種訊息，當春節應景花邊新聞處理或係年節應景所難免，把它當預知未來神諭，甚至加碼由名嘴術士上媒體加油添醋，絕非現代進步社會正常景象。

台灣過兩個年，熱鬧盛事有餘，如果再把元宵節算進去，在追求增加休假日的時下，雖是農業社會的產物，也受歡迎。然而，如何過歡樂而永續的年節，一直是台灣社會長年以來在演變中尚未達成理想的境界。日本時代的台灣統治當局有如受過西洋思想的孫文，主張只過陽曆新年；在現今金融經濟全球化的時代，這又增添與國際社會同步的意義，但改變多年習俗顯不容易。另一方面，近年燒香、放鞭炮等污染環境的年節應景之作雖較節制，搶頭香、放煙火、求發財金、擲筊大賽等風俗，似越演越盛。

過年是台灣文化的表徵，移風易俗，邁向先進社會，年過得熱鬧而有意思，仍是我們有待努力的大事。