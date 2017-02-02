自由廣場》賴市長 請讓老人家安心步行

◎ 鄭雅文

家母今年八十二歲，身體健康，喜歡長途健走，但因人行道危機重重，已難以自在出門了。

住家是位於緊鄰觀光客必訪的台南五條港附近，過去家母喜歡步行前往的水仙宮市場、保安市場、友愛市場，已成為難以到達之處。為觀光客設置的行人步行區就在附近，但這些觀光設施與老人家的每日生活無關。今年過年期間，我們一起從家裡走到西門路上的新光三越，大約一公里多的市區路程，不斷要留意路障、路霸，還要繞到馬路上、閃避車輛，然後發現小西門舊址前的斑馬線，竟然在中央分隔島之後中斷。

家母已在人行道上跌倒數次，有一次還撞到牆上不明物體而頭破血流。離住家最近的公園綠地，則是約一公里遠的水萍塭，我擔心她的安全，勸她不要再自行散步。開車族、機車族與年輕人不會在乎人行道的狀況，但對於上了年紀、無法自行駕車的老人家，沒有安全的步道，就等同於失去自行外出的自主性。

賴市長民調為六都之首，任內確實積極推動市政，讓台南古蹟老街改頭換面，值得肯定，大概也讓不少來自其他城市的觀光客與未來選民留下美好印象。但請大家也多多檢視觀光區之外的生活環境，檢討台南市的市容與交通狀況。在賴市長剩下兩年的任期裡，希望市府團隊積極改善全市人行步道狀況，確保在地民眾、尤其是老人家行的安全。

（作者為台大健康政策與管理研究所教授）​