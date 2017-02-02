自由廣場》（北社評論）國家通訊社中央社 應該更積極

◎ 吳進生

著眼國際競爭，歷史只能寫一回。二○一七年，台灣需要加快腳步；除改變要更積極外，更需綿密資訊，連結成積極的力量。

改變要多元，先就台灣的國際關係來看。伊藤博文名言：「兩國力量相等，外交是力量，兩國力量懸殊，力量就是外交。」

一人的力量，成就力或破壞力，都是不可忽略的；那麼如果是一群人呢？力上加力，任何微小力量都不能輕忽，就非得要靠組織化傳播，否則難有足夠改變的作用。這讓筆者想到中央社！

中央社是國家通訊社，一九二四年四月一日成立。文化部每年對該社補助二億九九五七萬四千元，目前員工人數約四百人。

以國家通訊社的視野與高度，試看日本政府如何為世界有外交關係的貿易夥伴，包括台灣做傳播，日本台灣交流協會經常性的定期發行中文版十至二十頁財經報告書。內容有日本財經趨勢，亦有未來五年內，日本將完全停止核發新磚廠執照等。

中央社可扮演此重要角色，定期提供國外單位此類輕薄短小、經常性的訊息，透過外交系統給特定的在地相關人士。

這情報是份日文資訊，由駐在國外交單位交由其合作夥伴公關廣告集團，根據國情最新習慣用語、甚至選用適合的內容，製成當地語文，發佈給特定人士，另也由合作夥伴定期蒐集報章雜誌類似資訊，相對送回交流協會，因此這是定期雙向互動關係。

中央社內部的管理性問題，容暫擱下後議。專業上，面對訊息瞬息萬變，身為國家通訊社的中央社該怎麼做？是不是該朝「增強國家競爭力」的目標發展，至少有兩項具體革新：

一、核心組織：宜分為即時訊息部、長期的專業分析部。要有與其他媒體不同的差異化，定位於國家競爭層級。要能夠洞燭機先，做好前瞻性、前置性的觀察，未來的一年或數年，會出現什麼樣的情形？

二、新聞報導：從長期整體、普世價值公義的目的，從輸入資訊端（國際取材）和輸出資訊端（台灣發出）；乃至從啟蒙、中高階並重，提供生活化與科技性資訊。

二○一六年台灣民眾雖然選出的字是「苦」；但是希望在苦中仍有盼望，因為日子如何，力量也如何。

願中央社成為國家競爭力的重要力量。

（作者為台灣北社理事／國際組召集人、動腦雜誌發行人）