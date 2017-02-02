自由廣場》從藍綠重建日本神社談起

◎ 于則章

蔡正元在被洪秀柱重用為中國國民黨政策會執行長後，總是不時在網路上亂噴口水，抹黑執政的民進黨是「媚日」、「皇民」，日前又在網路上發文指稱屏東牡丹鄉高士部落於去年重建日本神社，是民進黨政府一手策畫，但遭高士部落發出聲明稿嚴正駁斥，並說神社早在二○一五年就已開始募資重建，神社更非如蔡正元所說係對日本人歌功頌德。

事實上，屏東牡丹鄉高士部落並非台灣第一個重建日本神社的案例，早在二○一五年時，花東縱谷國家風景區管理處就與台東縣民合作，聘請日本技師從日本進口材料，將鹿野鄉龍田村一座日治時期建造、戰後遭中國國民黨拆毀只剩基座的鹿野神社，進行重建復原，當時無論在中央或地方（台東縣），都是由中國國民黨所執政，然而蔡正元當時對此首開全台先例，重建神社之事默不作聲，如今卻在改朝換代後，睜眼說瞎話的誣指屏東牡丹鄉高士部落重建神社是民進黨政府一手策畫、對日本人歌功頌德的行為，如此「昨是今非」、雙重標準的態度，著實令人感到虛偽至極，而且顯然充滿了政治算計！

因為隨著台灣政治民主化之後，過去被中國國民黨強力打壓、摧殘的日本時代種種歷史遺跡，近年來由於民間要求還原歷史或發展觀光的需要，而逐漸被台灣人民所重視，並在全台各地掀起一股日本時代舊建築修繕或重建的風潮，除了台東的鹿野神社以及屏東的高士部落神社外，另外像是台東市的寶町藝文中心，乃至於由日本民間捐款興建、一度遭到中國國民黨籍前台北縣縣長周錫瑋強行拆除，之後又復建的新北市烏來高砂義勇軍紀念碑，都是具體案例，由此可見，這股「惜日風潮」在台灣是不分族群、超越黨派、由下而上的文藝復興運動，身為政壇老鳥、目前又貴為中國國民黨政策會執行長的蔡正元，豈有可能毫不知情，並故意與主流民意作對？

然而，蔡正元卻在近年來屢次不分青紅皂白的拿「媚日」、「皇民」做為政治鬥爭工具，即使一再被人舉證打臉，依然還是樂此不疲，顯見此次他對屏東牡丹鄉高士部落重建神社的烏龍指控，絕非一時沒搞清楚所犯下的錯誤，而是中國國民黨在被洪秀柱與「黃復興黨部」這一小撮與台灣主流民意脫節的外省權貴把持後，整個黨加速「新黨化」，中國國民黨中央出於偏狹的族群意識與歷史仇恨，已然將「仇日」、「反台」定調為該黨的政治主旋律，而蔡正元這一位台籍政客不過是遵照黨中央決策，替洪秀柱與「黃復興黨部」這一群「高級外省人」遂行「以台制台」、「以台仇日」、「聯中制台」的執行者！

也因為這樣，中國國民黨才會在去年十二月間，完全不顧中華人民共和國才剛策動聖多美普林西比與中華民國斷交之際，罔顧台灣人民觀感，派出具有退役將領身分的副主席陳鎮湘，率團前往中國獻媚，赤裸裸緊抱中國共產黨的大腿，另一方面則企圖藉由抹黑執政的民進黨是「媚日」、「皇民」，挑起中國國民黨支持者的仇日情緒，以鞏固洪秀柱與「黃復興黨部」這一個小圈子「領導中心」，因為無論對於洪秀柱、「黃復興黨部」、中國國民黨的支持者以及中國共產黨來說，「仇日」、「反台」是他們目前僅存的共同語言！

（作者為公務員，台北市民）