自由廣場》報告總統，張上校事件的背後…

◎ 吳人中

四十年前，民國六十六年十月六日，在花蓮縣鳳林鎮山興國小任教的張箭、鄧玉瑛老師，因冒險涉水過花蓮溪到校上課，不幸被颱風引發的暴漲溪水沖走，當時政府因而決定興建大橋，並以二位老師的名字，命名為「箭瑛大橋」，後來亦曾拍成電影，義行流芳。

今年春節前，卻傳來不幸消息：「箭瑛大橋故事主角張箭的兒子張立柯上校遽逝，總統頒發旌忠狀」。報導提及張上校「一○四年調任副指揮官期間…因宵幹勤勞、夙夜匪懈，不幸導致重病染疾…經緊急移送…赫然發現竟是肝癌末期…三總去年三月召開醫評會，商討鑑定其為因公傷殘…」。一○四年確為多事之秋，包括蘇迪勒颱風、八仙塵爆等天災人禍，使國軍部隊疲於奔命，也令人聞訊後心情沉重。「忠良」之後，英年早逝，同樣留下高堂妻小，也令人感嘆，在現行國軍員額大幅精簡的情況下，戰訓本務之外，仍需擔負「救災」重任，不分晝夜，風雨酷暑，使命必達，以致張上校「積勞成疾」，如同四十年前溪中的惡水，不同的是，這回化成了繁瑣、繁重的工作壓力…。

欣見蔡總統自就任以來，曾多次提及「軍事事務革新」的重要性，軍人無從挑選任務，但相關作業程序扁平、督管機制精簡以及人員負荷運用，卻絕對有檢討與精進的空間。否則，這種「演訓一來全部留守，遇到颱風繼續留守，勤做資料準備簡報，救災完畢繼續演訓」的循環，又能招來多少人？留下多少人？

四十年前的惡水可以用大橋克服；四十年後日積月累的軍中陳規與陋習，更需下定決心來處理與改進！

（作者為陸軍少校，台北市居民）