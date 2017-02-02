自由廣場》國軍臉書粉絲團大車拚有感

◎ 呂禮詩

從小年夜開始，臉書滿是親友故舊拜年迎新的留言，但若將國防部發言人及陸海空軍司令部粉絲團設為「搶先看」，充斥的則是各軍種、甚至所屬單位的微電影或賀歲片，有梗的親情呼喚或「假人挑戰」（Mannequin Challenge）雙雙創下驚人點閱率，但只是蒐集照片或長官巡視的，連破千都難；但這大洗版的結果，究竟能創造多少正面效果，實有檢討必要。

以國防部長視導基層剪輯而成的，就有三個不同版本，若分析點閱次數：第一個版本尚達二萬五千次，但依次遞減，到第三個版本就只剩一萬出頭；按讚的次數，也是類似狀況：從最多的一千三百餘次，滑落至不滿八百次。「邊際效益遞減」的現象，十分明顯。更令人意外的是，號稱粉絲人數突破二十九萬大關，屢辦活動慶祝的「國防部發言人」粉絲團，內容及拍攝方式俱佳，且經電子及平面媒體報導的海軍「假人挑戰」，點閱次數僅略微超過粉絲的半數，按讚的人數連五千都不到。

為什麼這麼多的粉絲神秘失蹤，或觀看不按讚、按讚也不留言、留言卻不分享？從社群媒體的相關研究來看，應是在親和力、權重及時間衰變等「邊際權重」（EdgeRank）上出了問題。粉絲團的照片和影片，或許能表現親和力，但貼文內容若一味是視導與頒獎、極少數人的殊榮，或無法引起同感與興趣的自說自話，只看不按讚、沒留言及拒絕分享在時間的推波助瀾下，所獲得的實質效益非常有限。

美國海軍臉書貼文數量雖然不多，但可以看到海軍的冷知識、軍種如何因應國家所面對的挑戰、過去努力的成果及未來訓練的方向、珍珠港事件中潛水員搶救的故事以及初任軍官選擇單位的興奮；不同階級都可以從中看到榜樣、找到過去、豐富知識與策勵未來。吐槽的當然也有，但少有被刪文或倚老賣老的戰文，更多的是在留言裡相互打氣、分享經驗。

國防大學政戰學院曾舉辦與社群媒體議題相關的研討會，其中對於社群媒體的運用，也有為數不少的論文發表，對於社群媒體該如何定位與經營，應從坐而言到起而行的助軍事新聞處一把，讓「二○一七，我們一起」不僅是總統的慰勉，更是全軍的共識！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）