《社論》台灣需要放手一搏

今天是各級政府機關開春大吉的日子，第一天收假上班，迎面而來的是充滿機會與挑戰的金雞年。機會源之於旺盛的企圖心，挑戰則植基於不怕難的意志力；因此，台灣能不能充分掌握各種機會，全然因應各式挑戰，就取決於前述的信念與態度。

公部門，不比民營單位，後者自有營運目標與盈虧考核，隨時經由市場機制來進行優勝劣敗的淘汰；前者則不然，民選首長受到任期保障，政務官的去留要看上面是否官官相護，公務員更自認拿著長期飯票，即使民主社會有強大的監督制衡系統，但往往僅作用於政策的約制，人事更迭常常難以劍及履及，而這群人卻又不斷在對社會價值進行權威性分配，換言之，全體國人都會受到牽動與影響。在這種情況下，媒體對於政府成員一日三煉、三日九煉，期待久煉成鋼，成了確保國家治理品質非常必要的制度性權利（institutional right），我們也不免要繼續善盡義務。

展望新的這年，從可以預見的重要政治行事曆，已經清楚指出了未來的演進軌跡，包括二月份馬上有幾條軸線可望同步展開：行政院即將進行局部改組；司法改革分組會議在中旬登場，預定到六月下旬能召開司改國是會議建立共識；由考試院與行政院分別提出的年金改革草案則在三月間送到立法院開始審議，期望在蔡總統就職周年之際可以三讀通過，成就改革里程，若拖到九月下會期將審預算，勢必治絲益棼。黨產會的節奏更為篤定，二月開始的工作重點，依序將是救國團、中廣中影的正式聽證、婦聯會、國發院的追討；此外，國民黨轉帳取得產權後出售第三人價金的追徵，也已經排上議程。

因此，基本上今年上半年是年金改革、司法改革與去除黨產之政治改革非常關鍵的時期；不過，涉及權力布局的選舉鋪排也將悄悄上演。二月的農漁會選舉無疑將是二○一八年大選從草根出發的前哨戰；國民黨中央希望將黨主席選舉提前到五月二十日舉行，引爆黨內混戰；民進黨估計會在八月、國民黨在十月間，分別確定各自的直轄市長暨縣市長提名辦法，揭開地方版圖的再對壘。這些充斥競爭的時程，不僅會在今年連成一線，也會貫穿到明年的一整年。

內政上的重中之重，還有經濟的轉型與振興，除了財經政策的正確引導，不免也要高度注意外部形勢的變化，「川普元年」的威力已經逐漸發作，退出ＴＰＰ、邊境築牆、暫停七國簽證等行政命令，選舉語言一一成為實際政策的劇烈衝擊，並外溢到政經跨領域的現象，實方興未艾。這還不包括預計在十一月召開的中共十九大，早就預示中國將走向更封閉社會的機率，將比開放社會的可能性要大上很多的變數；此一中國因素，照例也絕不會是單一的效應。

內外前景的圖像，這麼明白地擺在眼前，做為一個小國的總統與政府，這時候一定要深切體認一人事必躬親，注定無法成事，絕對要組成強有力團隊的重要。這包括戰略觀，也就是長期計畫的視野，還有應變力，也就是危機管理的能力，而學者治國、黨工治國的薄弱性，巷野俱曉，因此二月政府改組的內涵，將是起手式，也是外界觀測政府決心的信賴指標。

國家元首除了要與行政院提高分工默契，更要能夠善用兩支戰略部隊，一個是對外的國安會，另一個是對內的國發會，這三大主要部門如果用對人，充分授權，發揮功能，治國如烹小鮮；反之，如果總統是天天忙著救火，這表示以上各環節出了問題，如果還不及時準確地調整，豈不證實以上問題的源頭是自己？這道理，相信蔡總統早就瞭然於胸。同樣的，閣揆從過去八個月的共事，應也發現若干部會首長的認識與擔當不足，已拖垮行政院的民意認同，能不壯士斷腕、以重啟新象嗎？

今年，不但年金改革要兌現，司法改革也要回應民意的高度關切，還要給「笨蛋，問題在經濟」一個說法，更要在川普與習近平之間周旋出一個既敏感又安全的局面，這是多麼饒富拚鬥精神的一年，台灣需要的無他，正是放手一搏。