自由廣場》記得白色恐怖 忘了殖民統治

◎ 陳茂雄

長期來民進黨雖然曾經贏過中國國民黨，但都是小勝或是險勝，以政黨實力來評估，民進黨還是輸一大截。可是從二○一四年的九合一選舉到二○一六年的總統大選及立委選舉，都可以看出中國國民黨面臨「倒店」。所以會有這種現象，是讓台灣人覺醒中國國民黨是外來政黨，不認同台灣，而喚醒台灣人的卻是馬英九及洪秀柱。

獨派人士一直提醒台灣人蔣家獨裁政權的殘暴，但效果有限，一則蔣家的殘暴對象不只是台灣人，中國人也一樣，不會引起族群的反彈，一則時間過了太久，老的忘了，小的不容易體會。最重要的迫害人民屬蔣家個人問題，中國國民黨只要不以蔣介石為圖騰，就可以避開。若是讓台灣人體會到，中國國民黨政權在台灣實施殖民統治，而這種心態目前還存在，台灣人才會反彈。所謂殖民統治，就是統治者族群與被統治者族群不平等，中國國民黨政權就是標準的殖民統治。

台灣人所以記得白色恐怖，忘了殖民統治，主要的原因是政治民主化之後，雖然外來勢力還存在殖民統治的心態，但不容易看出，加上有一段時間是外來勢力所抵制的台灣人擔任中國國民黨的黨主席，使該黨為外來政黨的色彩淡化，後來又將區隔族群的籍貫改為出生地，外來政黨的色彩趨近消失。

台灣政治民主化之後，本來各族群可以平等參政，只是外來勢力不能接受台灣人平等參政，因而立刻由「反共」的立場變成「親共」，可見他們還存在殖民統治的心態，不認同族群平等，在他們的心目中，中國共產黨雖然兇惡，終究是同胞，台灣人雖然溫和，卻是外人。可是台灣人沒有想到它是族群問題，因為有很多中國國民黨員是台灣人，所以沒有將該黨列為外來政黨。

直到馬英九當家時，掀起內鬥，還帶動打群架，外來勢力群起攻擊台灣人，因而引起族群對立，後來洪秀柱以黃復興黨部為基礎，繼續打群架，才讓台灣人深深體會到原來中國國民黨就是外來政黨，他們追求的是殖民統治台灣，造成該黨瀕臨崩解。 （作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）