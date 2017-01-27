自由廣場》如此判決尚有教化可能？

◎ 陳文卿

高等法院將八里雙屍命案的兇嫌以「尚有教化可能」為由，推翻原本死刑的判決改為無期徒刑之後，昨日報上又同時出現兩個原被判死刑，再改判無期徒刑的判決。一個是殺人焚屍，另一個是為逃避先前罪刑，蓄意殺死一博士生企圖借屍還魂，兩者兇殘的犯罪手法都令人髮指，但卻都被法院認為有教化可能，而改判無期徒刑。所以，雖然形式上台灣還是個存在死刑的國家，但實質上幾乎等於是完全廢除死刑了。

可是，這樣的判決存在著許多荒謬之處。首先是，司法量刑最主要的依據應是犯罪情節之輕重，以及犯罪時的犯意。但在上述這些個案中，兇嫌犯案時心思縝密，預謀殺人之手法異常殘酷，但法官改判免死的考量，竟是兇嫌被羈押時因面對死亡的恐懼，所流露出的絲微悔意而認為良知未泯，豈不矛盾？

再者，因為有教化可能而改判無期徒刑。但既然是無期徒刑，就表示一輩子要關在牢中，試問如何教化，或者教化後有機會回到社會中嗎？如果法院的期待是這樣，就不應該判無期徒刑。

原來判死刑的判決書有四個字：「以昭炯戒」，意思是殺雞儆猴，讓意圖為非作歹之徒因畏死而不敢仿效，這也是司法用以懲戒惡人保障好人的最基本功能。可是接連出現幾樁這種恐龍判例，卻似乎坐實了「殺一、兩個人不會被判死刑」的說法，讓惡人更無所忌憚，社會安寧秩序因之崩壞，恐將人人自危了。 （作者從事服務業）