自由廣場》一黨獨大 一黨獨富

◎ 劉哲嘉

不當黨產處理委員會凍結國民黨資金八億元的決議，二度被台北高等行政法院駁回。合議庭主要認為為了維護民主制度，有必要讓國民黨存在和其他政黨競爭，才不會淪為一黨獨大局面。拿不樂見一黨獨大做為判決理由，真是好笑了，中國國民黨獨大了幾十年，正因為這龐大的黨產，讓其他政黨無法與其公平競爭。

法院進一步指出，法官認為，政黨要存在必須靠經費維持，如果支出需事前取得國家機關的同意，將喪失政黨的自主性和靈活性，將嚴重危害台灣的民主。以上，對國民黨做這樣的認為實在錯得離譜，政黨需要經費維持運作沒錯，但是，政黨的經費只能靠政治獻金，而國民黨龐大的經費多是來自黨營事業等數不盡不當的黨產，光動支一筆就八億元了，到底是誰獨大？連完全執政的民進黨都難望其項背，更何況其他小黨，讓國民黨繼續這樣一黨獨富，才是嚴重危害台灣的民主。國民黨是全世界最有錢的政黨，法官不知嗎？一個政黨需要這麼多錢才能維持，那全世界的政黨怎麼辦？

判決理由還寫說，政黨是我國民主政治制度的重要成員，要有不受國家操縱、支配的自主性，才不致淪為威權支配的工具。問題是，國民黨本身就是威權，它長期靠著龐大黨產以黨領政，實施威權統治，它並沒有受到國家的操縱與支配，反而是國家被它給私有化跟掌控了，不然，怎麼會有黨職併公職這種荒謬事？法官真的都不知？還是通通無視？

只有讓政黨專注於談理念、講政策，政治才能民主，而您這樣的判決，幫國民黨守住了其他政黨所沒有的龐大經費，讓競爭繼續的不公平，這不是在維護民主，而是在摧殘民主。

站在轉型正義的角度來看，國民黨應該被清算，應該裂解重生，才有資格繼續存在於民主社會，成為人民的選項。該不該讓國民黨繼續存在，是人民說了算，不是法院可以置喙的，況且，不讓民進黨獨大的方法千百種，誰說只能留下國民黨？難道法官看不見其他政黨？黨產不當，該處理就處理，沒有那麼多藉口，請不要再護航了。

（作者為基進黨前秘書長，現任中執委）