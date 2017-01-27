自由廣場》低薪延攬東南亞人才？

◎ 何漢昇

行政院長林全日前主持科技會報，會中商討台灣人才流失情況，科技大老同時感嘆「台灣人才留不住」。而行政院發言人徐國勇隨後表示，會將一個留住外籍專業人才的特別條例送到立院，通過後可以延攬東南亞等外籍專業人才，解決科技菁英只出不進的情形。 我肯定台灣政府的本意良善，有積極推動尋找外籍專業人才，但不想方法留住台灣人才而想法子找替代人才，恐不是解決問題之道。

台灣薪資凍漲十六年，來台就業已非東協國家科技人才首選，再加上語言和薪資因素，外籍專業人才寧願往新加坡或香港，甚至中國大陸發展也不見得會留在台灣，單憑鬆綁法條就想找尋人才恐怕有一定難度。

外籍人士多半選擇台灣就業，「情」其實是個很大的重點。目前在台工作的外籍人士中，許多都是利用僑外生評點制度留下來的外籍人士，他們多半有著認同台灣價值和大學時代因為在台灣就讀的緣故，認識了許多當地朋友所以想順勢留下來。如果缺乏這一段在台經歷，就算找來了相關人才，在現實考量下，留台工作也不見得會是長久之計。

行政院要送出一套法案吸引外籍人士來台工作，千萬不要只是為鬆綁而鬆綁，馬政府時代至現在，僑外生留台薪資標準幾乎不設限，造成留台僑外生低薪化。這絕對是對吸引外籍人士留台就業的一個負面因素，這麼低薪情況的留台政策，最後只會變成企業節省營業成本和替補台灣本勞勞動力的選擇，而違背政府當初要找尋人才的初衷，這點不可不慎。

追根究柢，人才會出走很大部分是和「薪水」有著直接關係，如果不是現實衝擊，誰又會離鄉背井到異國工作呢？台灣政府如果搞不清楚方向，以為單純的可以用鬆綁政策來吸引東南亞人才替代台灣人才，恐怕最後還是不能根本解決人才出走的問題。

（作者為馬來西亞人，台灣國貿專員）