自由廣場》「行春」不是「走春」

◎ 陳君愷

本土崛起，台語當道（按：此處「台語」係從俗，指河洛話）。電視台主播在報導新聞時，喜歡參雜運用台語辭彙，迎合觀眾口味；此種做法，雖無可厚非，但理應使用正確的辭彙，以符媒體應盡的社會責任與教育意義。

「走春」一詞會在電視媒體上出現，乃由於記者不識漢語歷史演變的本末、而將台語直譯為國語（按：此處「國語」係從權，指北京話）時，所產生的嚴重錯誤。在古漢語中，以「行」描述移動時，可快可慢；至於「走」，則大多指疾趨。眾所周知：《孟子‧梁惠王上》中有「棄甲曳兵而走」之語；如果依照現今標準國語、將「走路」視為「步行」的話，則丟盔卸甲之後還慢慢走，保證會被敵軍俘虜了！由此顯見：以北京官話為基礎的國語，頗失古意。反觀現今台語通常使用的「走路」一詞，係指「逃跑」；故而究竟哪一種漢語較為典雅，判然可見。

實則，「行春」一詞，起源甚古。在中國漢代，係指太守於春天到各縣查訪民情、獎勸農桑之舉；後轉化衍生為春天互相拜會、郊遊踏青之意。故而不論就音、義而言，記者口中的「走春」，當作「行春」為是。國語由於受到中國北方烏拉阿爾泰語的強烈影響，不論音、義，皆與古漢語相去甚遠，反而不如台語及客語所保存的漢語元素之多。因此，台灣使用人口最多的三種主要漢語（原住民語宜另當別論）：國語、台語、客語，應該平等對待並重新定位；而由威權時代的「國家語文」、轉變為民主時代的「國民語文」，並將這三種漢語，皆完整落實在「國語」、「國文」教育當中，以進行語文的轉型正義。（作者為私立天主教輔仁大學歷史學系教授）