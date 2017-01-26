《自由廣場》心理師的年節箴言

◎ 張銘倫

筆者每年過年前都要進行團體衛教，為慢性、長期的精神科個案打「壓力預防針」。

每逢年節，總有些人不是那麼快樂。因為東方民族的「面子文化」與比較心態，讓過年期間的人際互動形成一種弔詭的氛圍，人多熱鬧形成的「人際戰場」上，倘若「斤兩不夠」接受比評，就開始滋生煩惱。

若是長期回診的精神科個案，在年節期間不要任意停藥；面對親友的過度關心或評價比較，個案們一起腦力激盪在言語回應、行為、想法上可以如何因應；塞車、人擠人等環境方面的狀況，依照過往經驗、事先收集相關訊息、計畫多種備案等，都可提升控制感，以減輕焦慮狀態的影響。

或許也可以退一步，把眼光拉長拉遠來看，每個人的人生有短有長，煩惱不一，每年這幾天的困擾，也就顯得微不足道。

又或者是利用過年發生的壓力危機，好好審視別人的期待對自己的意義，自己是否需要在乎不論親疏遠近每位親友的評價？若自己也覺得需要改變，那是否該好好盤點一下自身條件的優勢、劣勢，規劃新的生涯發展和目標？自己是不是每件事情都要如己所意的控制？不如計畫安排或失控，那又會怎麼樣？

最心煩意亂的時候，反而是探索自我的好時機，那也可以發揮危「雞」（機）入市，化為轉「雞」（機）的積極意義和價值了。

（作者為臨床心理師，台北市民）