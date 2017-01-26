《自由廣場》世界海軍第十強之回首1991

◎ 呂禮詩

在解放軍戰機及航艦編隊繞台後，與兩岸軍事相關的報導，在收視率、發行量及點擊率推升下，明顯多於其他議題；日前影音分享網站「世界海軍前十強」的影片中，我國海軍名列第十，也搭著這股風潮，被媒體不斷報導，並引發熱議。

此一以人數、艦艇總數為基準，再量化航空母艦、巡洋艦、驅逐艦、巡防艦及航空兵力的數量，做為海軍實力排名的依據，從整體看來，並無不當之處。

其中最為亮眼的，就是位居東亞且發展背景較為相似的台灣與韓國；相較之下，韓國排名雖然略微領先，且整體數量不如我國；但其各型艦艇之艦齡較我為短、戰鬥系統較我為新，且清一色自製的優勢，令人望塵莫及。

筆者一九九一年官校畢業前，隨著敦睦艦隊訪問韓國時，韓國海軍官校的學生、蔚山級巡防艦的官兵，眼見海軍「武進三號」正陽及雲陽艦強大的作戰能力，個個讚不絕口。令人遺憾的是，二十六年後的今天，「韓國驅逐艦試驗計畫」（Korean Destroyer Experimental，KDX）已推進到與美國伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer）同級的KDX-III世宗大王級飛彈驅逐艦；韓國攻擊潛艦計畫（KSS）亦已從與德國合作的一四○○噸209型潛艦、近二○○○噸且具有絕氣推進系統（AIP）的214型，進步到自行設計、已於去年五月安放龍骨的三五○○噸級KSS-III型潛艦。

反觀我們從完成成功級艦的組裝後，雖然亦自製了光華六號飛彈快艇（FACG）、飛彈巡邏艦「沱江號」與油彈補給艦「磐石號」，但「質」與「量」皆與韓國相去甚遠，而「潛艦國造」也才剛進入設計階段；不過雖然起步晚，但總比不做、倚靠對岸不確定的「善意」來得好。

在海軍十二項建軍計畫陸續付諸實現之際，或許存在「戰力空窗」，在此之間國人的心防，是國軍戰力維繫的憑藉；退將赴中，對後輩的現役官兵極可能產生「敵我混淆」，故「政治性活動」才如此需要規範。蔡總統日前出席國防部新春餐會致詞時，鼓勵全體官兵「二○一七，我們一起」；當一起的我們，從三軍統帥凝聚為全民共同的意志時，堅實的「心防」是抗敵最有力的武器。（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）