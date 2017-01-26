《自由廣場》台灣比OECD

◎ 林玉真

年金改革國是會議順利落幕了，這次改革草案的重點，借鏡不少經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）的年金制度。

首先，相較於由全球三十五個市場經濟國家所組成的ＯＥＣＤ，我國軍公教勞年金保險的提撥率偏低，使得我國財政負擔甚重。我國軍公教退撫金目前提撥率十二％、勞工保險提撥率九％、勞退新制提撥率六％，均遠不及ＯＥＣＤ國家一般勞工退休方案提撥率十八％。所以政府在這次的年金改革草案內容裡，欲將提撥率的上限逐年調高到十八％，以接軌國際趨勢。

另外，我國軍公教退撫年金過去的所得替代率往往超過八十％，較ＯＥＣＤ國家所得替代率平均約在五十％左右高出不少。跟台灣很像的一個國家是希臘，其公務員所得替代率快到九十％，造成希臘政府財政負擔過重，也是導致前幾年希臘爆發債務危機的重要原因之一。政府在這次的年金改革草案內容裡，打算將公教人員的所得替代率降到六十％~七十%，避免重蹈希臘財務破產的覆轍。

根據ＯＥＣＤ於二○一五年所出版的《年金概覽》（Pensions at a Glance）可得知，ＯＥＣＤ國家的人民，在二○一四年的平均退休年齡是六十四歲。而同時期我國軍公教勞的平均退休年齡為四十三、五十五、五十四、五十八歲，此一結果凸顯我國人民實際退休年齡相對偏早，所以領取年金的時間會較長。因此，政府在年金改革草案內容裡，打算將退休年齡提高到六十五歲，避免過早給付退休金，導致財政負擔加劇的情形出現。

ＯＥＣＤ國家針對年金改革的時程，比台灣早了二十年。在制度設計和改革成效上，累積不少寶貴的參考資料，無怪乎我國這次年金改革草案也從中借鏡不少ＯＥＣＤ國家的先進經驗。年金改革草案三月將送入立法院審查，希望政府堅持年金改革之外，也要繼續傾聽各方不同的寶貴意見，讓修法通過後的衝擊降到最低。

（作者為高中教師，台中市民）