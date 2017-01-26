社論》為何連基本盤也鬆動了？

蔡英文總統日前致函天主教教宗方濟各，響應他的「二○一七年世界和平日」文告。信函中提到，「台灣與中國大陸和平交往的四大基本立場：承諾不變，善意不變，不在壓力下屈服，不走回對抗老路；期盼兩岸執政黨能放下歷史包袱，展開良性對話。」還重申，「上任時即宣示，我政府將秉持堅定不移的立場，維持台灣民主與台海和平的現狀」；在同一個段落，蔡總統提出兩岸「和平分治」的說法。此一信函與近來談話顯示，蔡總統逐漸偏離「我們要力抗中國的壓力，我們要擺脫對於中國的過度依賴」的黨慶宣示。面對「武統」放話頻頻，更需要力抗中國壓力的今天卻如此低姿態，何以提醒國人的危機意識、敵我意識？

「維持台灣民主與台海和平的現狀」，顯然是「維持現狀」的限縮版解釋。相對於近來中國的「武統」恫嚇，「維持台灣民主與台海和平的現狀」，表態的不外乎是不製造北京所認定的麻煩，所以迴避「維持台灣的獨立現狀」（維獨）。問題是，「武統」氣焰熏天，不先「維持台灣的獨立現狀」，包括軍事防禦力抗中國侵犯台灣主權，並與美日等國戰略協作捍衛區域安全，現有的民主與和平如何維持？中國戰機、航母第一島鏈自由行，美日還比首當其衝的台灣慎重其事。蔡總統言必稱「和平」，中國會因此善意回應變成鴿子嗎？和平固值得追求，但當一中成為和平的潛台詞，還能承諾、善意不變嗎？

「維持現狀」是流體力學，北京認為蔡總統骨子裡是台獨，接近陳水扁2.0。相反的，有些台派看來，中華民國總統避談台灣主權獨立，接近「一中各表」，馬英九2.0。就職演說，蔡總統表示：「我依照中華民國憲法當選總統，我有責任捍衛中華民國的主權和領土」。如此將台灣連結中華民國進而被連結中國，再加上，中國大陸、和平分治等措辭。在光譜上，比較接近「一中各表」，還是「台灣中國、一邊一國」，不問可知。李扁時代，客觀情勢有順有逆，至少都讓國際感受到台灣的國家意志。如今，客觀情勢轉為有利，正常國家反成難言之隱。偏偏，郝柏村們遭民意淘汰，仍高喊「拒統就是戰爭」 ，何其諷刺。

台灣內外處境特殊，主政者不宜盲目躁進，但也不能消極退避，突破國家發展框限，更需要穩健創新行動。半年多來，「維持現狀」止住了前朝的終統暴衝，但也明顯沒有增加「拒統維獨」的力道，遑論關鍵職務採取藍調人事布局，難怪馬英九嘲諷是維持他的現狀。儘管如此，北京依舊持續壓力測試，從縮減觀光客、重啟金錢外交，到武統心理戰，咄咄逼人。道理很簡單，愈是對北京承諾、善意，北京愈是得寸進尺，非得要讓本土政權無法向國家正常化跨進一步不可。外來政權，終極統一勇往直前；本土政權，國家正常化故步自封。除非杜絕外來政黨班師回朝，如此輪替下去伊於胡底？

半年多來，改革進步議題庸人自擾，活絡產經、改善民生缺乏有感成績，國家總目標像打躲避球。民調一路盤跌，顯示連基本盤也鬆動了。改革進步議題，涉及內部資源的分配，或者抽象的人權價值，固為正常國家所當追求。但以台灣的特殊性來看，它們畢竟是正常國家的內部裝潢，而非奠基工程。缺乏奠基工程，不論裡裡外外多麼亮麗，一旦「地動山搖」便可能東倒西歪。對內對外，蔡總統一直沒有利用機會把「台灣總統＋二三五○萬人共同體」等「自成一國」的台灣意象具體傳達，反而以「中國大陸、和平分治、放下歷史包袱」等曖昧聯想展示於國際兩岸，尤其從「台灣總統、日本台灣交流協會」的地緣政治新地貌觀之，實屬過度以「事大主義」作繭自縛，稍乏開創新局的突圍氣勢。