自由廣場》不學ABC的英文？ 不學羅馬字的台語？

◎ 何信翰

「語言的秘密首在發音」這是全世界每個語言都通用的真理。所以我們在國小一年級的國語課會先上幾週的「首冊」，教學生由「ㄅㄆㄇ」認識中文的發音；英文則會先教「ＡＢＣ」，做為往後一切學習的基礎。台語的道理也一樣：「A-tsik（叔叔）」的太太叫「A-tsim」，「A-ku（舅舅）」的太太叫「A-kim」，比較這兩組詞發音重複所在的對比，很容易就可以發現其規律（夫妻有相同的詞根，姻親有共用的詞尾），從而幫助學習者的理解和記憶；「我們」、「你們」、「他們」的台語發音其實就是「我」、「你」、「他」加上代表複數的「n」所構成的（guan, lin, in）。這些文法規則，光憑漢字很難看出來，但若用羅馬字表示，則學習者必然一目了然。由這些例子都可以清楚看出羅馬字對台語學習的必要性。沒有羅馬字的台語教學，不但有違語言教學的常識，也將造成未來的台語教學更加往淺薄化、綜藝化發展，最終造成教學上的重大傷害。

可惜，在國小組廿二日召開的課審會中，由於部分委員缺乏對台語語言學的認識，僅僅憑著個人極為有限的台語經驗，罔顧眾多台語研究者和現場教師的共識以及之前公聽會大部分參與群眾共同的聲音，堅持要將本土語言課綱中的羅馬字教學改為「國中才教」，甚至在提議未獲在場專家學者同意後，乾脆否決了整個國小的閩語課綱。這種外行領導內行的做法，以及討論過程中對本土語言專業的蔑視，在在都凸顯這種「同一批人既審數學自然，又審台語英語」制度的不恰當。所幸課綱的事情並未就這樣定案，仍然要到課審大會做最終的決定。

教育部在這幾個月對本土語言復振的關心和努力大眾有目共睹，但呼籲教育部在接下來的課審大會中一定要謹慎的來處理這個事件，才不會讓本土語言教育在輕忽中受到無法彌補的傷害。

（作者為台灣母語聯盟理事長）