自由廣場》川普如何制裁北韓？

◎ 張旭成

朝鮮領導人金正恩元旦電視演講宣佈北韓發射洲際飛彈（ＩＣＢＭ）已進入最後階段。各種跡象顯示北韓已完成發射洲際飛彈準備工作，美、韓、日海軍於廿至廿二日舉行預警演習。三國分別各出動一艘神盾艦，進行探測追蹤洲際飛彈的演練。

以往小布希和歐巴馬幾位總統總是把北韓「去核」問題「外包」給中國，卻徒勞無功。美國期待北京施壓北韓，北京只是虛晃一招，敷衍幾句，甚至投票支持聯合國安理會制裁北韓，實際上毫無意願落實制裁的決議。

川普如何因應北韓的挑釁？他日前推文批評「中國在完全一面倒的貿易中，賺走美國鉅額的財富，卻在北韓議題上不幫忙」。國務卿提勒森在國會聽證會也強烈批評中國是不可靠的夥伴，並表示美國不能繼續接受中國空洞的承諾，口頭上保證會敦促北韓改革，卻逃避落實承諾。

中國軍方鷹派對中朝關係有決定性影響力，他們認為朝鮮是中國安全屏障也是制衡美日韓的棋子。去年九月美方揭發，中國遼寧丹東鴻翔實業公司董事長馬曉紅多年來提供北韓資金，製造核武器材料，與可應用在軍事方面的高科技，並違反聯合國制裁決議進口大量北韓煤炭。該企業其實是中共國際聯絡部的白手套，馬曉紅是遼寧的人大代表，幕後有黨及軍方勢力撐腰。

在美方壓力下，中共國安部不得不逮捕馬曉紅及其他高層幹部，並關閉鴻翔實業及其他相關企業。

川普清楚瞭解，朝鮮核武問題不能「外包」北京；他不但將全力制裁和施壓北韓，對暗中支援北韓的中國銀行和企業，也不手軟。

儘管金正恩誇口朝鮮已「躍升核子強權」，已是「東方軍事強國，甚至最強的敵國也對我們無可奈何」。但小金不能排除川普祭出「外科手術式打擊」，一舉摧毀北韓的核武設施和飛彈基地，並採取「斬首」行動，一舉推翻金家王朝。屆時習近平會學毛澤東「抗美援朝」嗎？

（作者為台灣政經戰略研究基金會執行長，前國安會副秘書長）