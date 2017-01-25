自由廣場》儀式性集體叛國，豈容罰款了事？

◎ 范姜提昂

二○○一年，許歷農到北京參加抗戰紀念活動，解放軍上將不斷強調：「台灣獨立，一定要打！」現場氣氛為之凝重。許歷農臉色難看，反問：「打了又如何？戰後如何治理台灣？」據說許歷農的反問，讓解放軍將領啞口無言。

這段十六年前的傳說典故，成為近年，部分國軍退將舉白旗，絡繹於台海兩國的「和平藉口」原型。這種退將，通常碎碎念無愧，實則狼心狗肺！

一個再簡單不過的道理，促進和平，統獨抉擇，與軍人何涉？和平，是外交折衝，是政治決定；統獨抉擇，必須遵從台灣國民集體意志；軍人唯一職責就是打仗，當外交談判破裂，當國民集體意志成形，才輪到軍人奉命上場，負責殲滅敵人！

荒謬的是，從許歷農以來，一種荒誕不經的邏輯就流竄於部分退將之間：好像只要兩國軍人講好了，台海就不會打仗，就可以和平統一；部分國軍退將甚至隱然有一種「和平捨我其誰」的謬想，不可思議。

發生在去年十一月，三十幾名國軍退將在北京，恭聽習近平訓話、恭聽中國國歌的奇恥大辱事件，之所以忍無可忍，因為他們參加了習近平發表重要講話的中國國家級儀式。

儀式，最大作用在於象徵意義：通常代表向心力，也代表宣告向前進的共同起點。這群自許為孫文信徒，以黃埔為傲的退將，居然眼看中國共產黨公然搶劫「辛亥革命繼承人」的歷史地位而無感。辛亥革命與台灣國民本無干係，但看到國軍竟然有這種，即使讓軍魂信仰潰散一地，也要膜拜五星旗的敗類，感到既挫折，又丟臉！他們事後沒有歉意，沒有悔意，好像生怕一認錯，共產黨就會生氣。

再次提醒：中國，乃「陸海空軍刑法」第十條明文規定的「敵人」。舉世盡知，台海兩國「武力對峙」中，這群退將公然參加敵人用來凝聚向心力的國家儀式，等同公然背叛台灣國民，公然宣示背叛國家！

這麼嚴重的儀式性集體叛國行為，若非取消其退休俸，以象徵剝奪「國軍將領」之榮銜，如何對得起枕戈待旦的國軍弟兄？何況，假如僅僅處罰兩百萬，保證共產黨絕對給得起同額獎金！還有，到底是誰主張罰款就好，請站出來面對全民，不要老躲在暗處放話！（作者為資深電子媒體工作者）