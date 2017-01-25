鏗鏘集》國家一體 南北一體

重北輕南是戰後累積的地域失衡現象，在南北縱深型的台灣形成發展偏差。人口因此而集中北端。每到年假，交通的沉痾就浮現。

遷首都，或分散政經文化首都，使北、中、南形成三據點，是可行方案之一，對地域構造的改善，應有助益，但緩不濟急。

鐵路交通，特別是高鐵，成為台灣南北被倚賴的軸線動能。尤其高鐵，台北到高雄的一日生活圈效應，改善了高雄的地域條件，運量也確實解決了人流的一些問題。但國境之南的屏東，仍像塞外，未被眷顧。

東西交通因中央山脈阻礙，動線之改善較為困難。類似日本北海道之特殊地方政制考量，是另一種課題。台灣沒有理由不延伸高鐵至屏東。

看看日本，國土一樣縱深，且又西南、東北緜延，並分為四大列島。除四國僅以一般鐵路網為之，從本州向西南到鹿兒島、向東北至札幌，甚至西北金澤，新幹線都已到達。除以高速公路，不迷信公路主義的日本，鐵路交通的設施、績效，不只人流，物流的效益也高。

反觀台灣，戰後的公路主義以國土廣大的美國為師，輕忽鐵路的交通，不只未積極開拓鐵路交通，反而拆除許多日治時期的鐵路設置。城市的地鐵遲遲才興建，導致摩托車氾濫化淹沒街道，即使台北因首都的獨善條件，地鐵已漸成路網，也未改善已成習性之病。

改善南北失衡的地域條件，避免台灣繼續頭重腳輕，首都圈的調整、重置應該積極思考。延伸高鐵至屏東，不要讓南北快連軸線獨漏屏東，不要讓縱深才三百多公里的台灣，仍有進步交通的化外之地。

屏東的政治界與學術圈正為高鐵應否延伸至國境之南大聲疾呼，這樣的聲音應該被台北聽見。改善重北輕南不應只是口號。這個正在尋求邁向新境、建構小而美國家的國度，也要有新的施政思維。不只改善重北輕南，更要有南北一體、國家一體的前瞻眼光。

（作者李敏勇，詩人）