自由廣場》技優保送的驚人退學率

◎ 鍾邦友

與某國立科大教授談到筆者得到技能競賽「金手獎」的學生在該校狀況，未料獲悉這名學生早在大二時退學，進一步追問，更得知該校技優生有六十％以上的退學率；另一所超級明星科大更糟，退學率達八十％，難以置信的駭人數字！對照這兩天技優保送放榜錄取學生的歡天喜地，心中不禁五味雜陳。

技優保送的管道，為的是讓技術優良學生，可以不經統測直升科大，原以為這些孩子將在技藝領域裡持續發光發熱，沒想到科大並沒有為他們量身訂做專門訓練課程，卻讓他們與課業頂尖的其他高中職生上同樣的理論課程，從此被逼入為學科疲於奔命的死胡同。

為一圓技能金牌夢，他們在高職階段多半無法兼顧學科，有些人國中開始就因為不愛念書、喜歡實作而一路保送高職再到科大，在高職端他們可以如魚得水地把惱人的國英數放一邊，盡情展現對技術的執著與熱愛；沒想到在只重理論少有實作的科大，他們成了無用武之地的落難英雄。被二一的陰影成了每天寢食難安的惡夢，沒日沒夜的與早已遺忘殆盡的英文、物理、微積分惡搏，什麼社團、聯誼活動都是痴人說夢，根本想都不敢想，而且完全沒有機會加深自己的實作專長，甚且生疏荒廢。

無法挺過嚴格的學科要求，有人只好被迫轉變「相對容易」卻不合志趣的主修，像電機變資管，鑄造轉環安，就算勉強畢業，也成了與原先理想迥異的四不像，還有人中輟學業，退回原本的高職學歷，做著與一般人無異的低階技術與低薪工作。

既然無心為技優生安排技藝更上一層樓的進路規劃，又何苦以他們原本弱勢的理論學科來慢性凌遲？這種為彰顯重視技職假象的空殼升學管道，是樹人抑或害人？

（作者為高職教師，高雄市民）