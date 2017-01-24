自由廣場》魚蛋革命週年 香港肅殺中

◎ 林春妙

台灣進入農曆過年氣氛，地處不遠的香港，卻瀰漫著一股肅殺之氣。去年農曆初一爆發「魚蛋革命（旺角騷亂）」的西九龍相關現場，整個新春假期連續五天，會有千名由機動部隊和防暴隊等組成的西九龍總區應變大隊，全天候嚴密戒備。嚴防去年的「魚蛋革命」事件再度重演。

中國控制下的香港政府正意圖掃平萌芽中的民主，將香港關入一黨極權統治的牢籠。台灣本土自製遊戲《返校》引起大家對威權體制與白色恐怖時代的檢討與反省，而香港則是即將陷入威權的永劫輪迴當中。魚蛋革命中，遭警方逮捕的異議者，均遭暴動重罪和非法集結罪起訴，並在近期法院開始審理；這樣的情景彷彿一九七九年在台灣發生的「美麗島大審」。

台灣在戒嚴時期有被稱為「二條一」的「懲治叛亂條例」，中國國民黨用它來對付當時的黨外人士，如今香港法院以「暴動罪」將這些反抗威權統治的年輕人起訴，這個罪名自一九七○年以來便未曾使用在因政治抗爭而遭逮捕起訴的人身上。這些年輕人為了爭取自決而付出的代價，可能是五到十年的牢獄，或被剝削公民權利。這些在中國政府接管後的香港長大的年輕一代，終於意識到在「香港人無法擁有對未來的決定權」前提下，追求北京施捨的民主無疑是緣木求魚。

香港年輕人有錯嗎？他們只是想保護自己的地方、保護自己珍視的制度與生活。回想五十年前的「六七暴動」，香港左派人士由罷工及示威開始，進而想推翻代表殖民者的港英政府。而今年輕人因為民主和人權急速倒退，起身抗議北京政權和香港政府，面臨著港共政府報復性的司法迫害。

過去，大部分的香港人長期生活在殖民政權下，沒有國家觀念；這一代的年輕人，如今高舉「港獨」大旗，帶頭衝撞威權體制，被威權統治者視為洪水猛獸般亟欲除之。對此，台灣政府應與世界民主陣營站在一起，共同關注香港的人權問題，除要適時聲援香港的異議人士與公民團體外，亦應隨時準備對受迫害的港人提供必要的協助。

（作者為基進黨文宣輿情部副主任，嘉義市民）