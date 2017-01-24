自由廣場》後備憲兵忠告蔡正元先生

◎ 廖念漢

首先聲明，我是退伍軍人，在憲兵部隊服務超過廿五年，我支持軍人退休俸合理改革（軍人無國民年金），但我反對國民黨中央政策會蔡正元執行長為了累積個人政治能量，而散播傷害憲兵、傷害國軍行政中立的謠言。

憲兵由於任務特性，每每在政黨輪替後，幾乎都會成為在野黨攻訐的對象，惟以此次為甚。蔡正元在臉書表示：憲兵為了應付此次國民年金改革遊行，準備鎮暴槍、橡膠彈；北部所有部隊停休並向總統府集合；憲兵參謀長被國防部叫去「電」等訊息。此等繪聲繪影的消息雖經憲令部主任嚴正澄覆，也證明為子虛烏有，但蔡一句神回：「若要人不知，除非己莫為。」蔡氏一貫的不以為意，卻讓憲兵軍譽嚴重受損。

若真要問真偽，此次大遊行前夕，突然在臉書瘋傳「陸官卅八期朱立智學長，因參加絕食引發病變過世」。消息傳來群情激憤，有人喊出血債血還，但隔日就證明其並未參加絕食行列，是自己因病往生的。

另再談T91步槍升級之事，稍有軍中常識者皆知，武器裝備皆須先經建案，俟核准後再行採購，是以T91步槍是去年六月份建的案，準備撥給二○二衛戍指揮部官兵使用，跟六個多月後的大遊行根本是「風馬牛不相及」。更有居心叵測者在網路「圖文並茂」的傳播，憲兵準備要開槍射殺遊行群眾之謠言訊息，益顯荒謬及惡毒。

在《巫師第一守則》小說中，「大部分人都寧願選擇相信自己想要相信的事，而不願看到事實的真相」。國軍已經歷經第三次政黨輪替，行政中立早已根深蒂固，而且真相就已呈現在眼前，蔡執行長如果真以為憲兵幹部會因揣摩上意而下令開槍，那紅衫軍圍城之際憲兵幹部豈不開砲了。

最後建請蔡總統就處理軍人退休俸改革案，務必縝密慎重，充分聽取退輔會、國防部相關專責部門建議後，再去親身實際觀察及考詢：「以現有薪資待遇結構，是否可以吸引台灣各地方縣市首長，及立委民代的子女（或助理）去投考三軍官校或志願役士官。」相信以蔡總統的智慧，當可做出最佳的改革方案。

（作者曾任憲兵司令部組長、二○四指揮部政戰主任）