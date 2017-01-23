◎ 張惠和

詹啟賢透露，三個星期之前，他還沒有想選黨主席，但從美國回到台灣後，看到國民黨面臨分裂的危機，情勢迅速變化，促使他開始思考參選。他認為，目前在檯面上的人選，無論是誰當選，黨都將會是分裂的，因此決定要出來讓黨團結、改變，讓黨員有真正的另一個選擇。

詹啟賢真的是一個非常理想的黨主席人選，去年七月媒體報導，國民黨副主席詹啟賢走訪基層，指出基層黨員希望國民黨不要一直被黨產扯後腿，詹認為「黨產是一場必輸的戰役」，他希望國民黨不要在立法院進行無謂抵抗，應儘早脫離這個戰場。詹啟賢分析，藍營在立院發動議事杯葛，會讓外界認為不知悔改，實務上也抵擋不了立法。

難得有這樣一個清醒的人願意競選國民黨黨主席，呼籲全體黨員應該睜大眼睛，如果真的為了國民黨好應該支持他當選。然而，如同詹啟賢說未來除了他，無論是誰當選，黨都將會是分裂的，站在台灣的立場，其實不應該讓詹當選，因為國民黨早早分裂，恐怕對台灣才是利多。只是無論如何，總希望國民黨有一天能真正本土化，以台灣的利益優先，希望詹啟賢能當選且真的說到做到，讓國民黨團結、改變。

（作者為環保署退休，新北市民）