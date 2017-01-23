自由廣場》就職花絮看素人總統

◎ 雲程

川普就任美國總統。其非典型風格非一朝一夕形成，相信未來也不會改變多少。他會如何以事業上的纏鬥精神改變美國「兩洋國家」的超強地位？目前尚難預測。但素人川普一出手，各大企業便不敢攖其鋒地陸續返美，確實印證「重勢」的政治本質。

或許受川普嗆中、美國至上政見、中國嚴峻情勢，甚至於說到做到的影響，習近平選在川普就職前兩天，遠赴達沃斯與日內瓦，發表兩場呼籲投資中國的演講─演講基調居然反過來推崇普世價值與談判必要性。顯見連北京都感受到川普的非典威力，方寸大亂。但北京自己言與行矛盾，要大家相信那個習近平？

回想一九四九年杜魯門就職日，正好是蔣介石下野時。或與其在選舉中強力支持杜威有關。一月廿日絕對是老蔣的椎心日。

川普勝選當晚，包括備受信賴的猶太女婿在內，全家成員從舞台幕後走出，個個金髮修長。好像看到電影《魔戒》的精靈族（Elf），甚至於更像擅長弓箭的辛達族（Sindar）。川普本身歷經三任婚姻。除第二任Marla Maples出生美國外，第一任Ivana Zelníčková出生捷克的摩拉維亞，現任Melania Knauss則出生斯洛維尼亞。兩者皆是所謂的斯拉夫語系圈（Slavic speaking countries）。另外，第一波人事要職的白宮幕僚長Reince Priebus，屬東正教，國安顧問Michael Flynn，則據傳欣賞俄國。

就職典禮中領唱美國國歌的金髮白晰女孩Jackie Evancho。其Evancho是波蘭（西斯拉夫語系國家）的姓氏，源自烏克蘭。主要的分布地點包括著名的Brest Litovsk。Brest-Litovsk就是一戰中，還在革命的蘇俄布爾什維克政府，經過激烈爭辯與德國最後通牒下，單獨和同盟國（Central Powers）簽署系列和約，以包括烏克蘭、白俄與三小國在內大片土地、賠款換取政府承認與停戰的地方。

從戰前開始，就職典禮帶領祈禱的一頭一尾共兩位神職人員。杜魯門到尼克森期間則加倍，並開始出現猶太拉比；卡特後到歐巴馬，都恢復為兩位。川普很有地產商霸氣的一舉擴增到六位，當然有拉比。川普，會打從心底迷上斯拉夫風與猶太風？那對政策有啥影響？

川普手按兩本聖經宣誓。傳一本是林肯的，一本是媽媽送的。始作俑者是歐巴馬，他手按金恩博士與林肯的聖經宣誓。美國總統手按的聖經，大小開闔五花八門。但神職與聖經多，執政可不一定成正比。

雖然非典總統難以預測，上述小花絮或可幫忙一窺川普的天然傾向。（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）