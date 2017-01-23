自由廣場》被改革者說話

我想的是：如何弭平分裂的台灣？

◎ 朱孟庠

我是退休教師，支持年金改革。部分退休多年的公務人員，覺得憤怒，因此集結在總統府前怒吼，但我才剛退休，馬上就要被刪減退休金。我沒孩子，可是為了下一代，我仍覺得歡欣，終於看到政府的魄力了。我知道不改，二○○九年後就會出現各基金陸續破產的局面，所以現在領多以後就領不到；而這一代舒服，下一代就窮困，在少子化的情況下，下一代已是無力承擔了！

為了世代正義，我知道蔡政府的年金改革，對軍公教來說，可能是「刀刀見骨」，但如蔡總統所說：「年金改革也是在彰顯人權價值」，因此，作為被改革對象的我，仍樂見其成，因為我不想讓我的國家步上希臘後塵。

然而，見到老同事們上街抗爭，心裡卻仍覺苦澀。過去獨派總喊著「台灣、中國，一邊一國，一個中國、一個台灣」，但現在我心裡總覺得難過，從國家認同到年金制度……今日的狀況，難道是「一個中國，兩個台灣」？

我不在乎錢少了多少，卻害怕我的國家一直處在分裂中，最近我忍不住退出了幾個族群，也封鎖了幾個老友的LINE，因為唱衰台灣及批判改革的不實論調狂傳，朋友不理性的咒罵……我想起張燦鍙的新書《從對話到共識：你我共同的台灣》，此刻，我思考的是社會的分歧與分裂，該如何弭平？ （作者為退休藝術教師，新北市民）

對得起退休金？

◎ 徐嘉欣

監督年金改革行動聯盟上街抗議。為自己的權益發聲，沒有錯，只不過因為是領國家的錢，所以會被放大檢視。筆者想問的是：抗議者當中，有幾個在職時是克盡職責，對得起這份退休金？

筆者的兒子讀小學時，老師是位快滿五十歲即將退休的老師。當時不流行爆料，也害怕自己的孩子被貼標籤，所以只能默默忍受老師種種光怪陸離的行徑。試想：一個老師自己的課不上，卻要學生另外繳錢請外面的老師來上課；班親會的時間可以在前一天晚上臨時決定要改在隔天的七點四十五分召開；孩子在校跌倒了，後腦勺腫一個大包，竟然還要家長詢問老師，才知道真相。這個老師現在已經退休，部落格盡是其退休後遊山玩水的點點滴滴。讓做家長的很不是滋味！

身為教師，理當與老師站在同一陣線。但是我真的很想請教某些老師，或是領豐厚退休金的公務人員，這份退休金領得下去嗎？抗議現場覺得無愧嗎？（作者為公立高中教師，高雄市民）

為林老師說句公道話並喝采

◎ 陳啟濃

以公視主持人公布的林老師資料，筆者八十一年任教，薪水剛好三萬，所以林老師退休時的薪水，年功薪的薪級六二五，月薪大約六萬，六萬的八成五大約五萬，林老師的說法，千真萬確。林老師任教廿五年，符合當時月退規定，每年的薪水都列入十八趴計算，所以所得替代率這麼高。在此替林老師澄清，完全真實，絕無造假。

公教人員領月退，其實許多人有賭一賭的心態，因為一次領，雖有五、六百萬，但領月退，只要領十年，就很划算了！如果這些領了十年、甚至二十年的退休人員，像林老師一樣，發揮道德勇氣，都出來講一句公道話，政府的年金改革，真相昭然若揭，必將得到更多輿論的支持。

（作者現任國中校長，南投縣民）

掌權者先改革自己

◎ 盧繼寶

年金改革很艱難，所以身為被改革者的我，在此呼籲：

一、別把不公不義的米蟲、既得利益階層等有損形象的帽子，硬戴在被改革者頭上。

二、想成功改革別人，就得先改革自己。主事者、掌權者先減薪，先明訂自己退職也接受年改規範，沒有特權大小，正在享退職優待的高官，不能例外。

三、立委民代、民選首長仿照軍公教的退職福利，不二話先廢除吧！綁樁式的村里長年終慰問金絕對不准通過。

四、各類基金不是政府的錢，更不是政府的工具，應獨立出來；賺少少或虧本的基金操盤手，應負責並下台。

（作者為退休國小校長，屏東縣民）