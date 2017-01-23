自由廣場》勞保的勞資分攤比與超級炸彈

◎ 童振東

這次年金改革的討論上，資方主張只有三分之一的OECD國家，雇主負擔比率超過六十％，建議勞保的資勞分攤比從目前七十：二十降為五十：五十。暫不論過去受僱者調薪緩慢，是否反映保險費率調整，勞資雙方為了權益，話常講對自己有利的，參考條件相當的國家或可避免，值得鼓掌。

但公平起見，與經營成本攸關的項目都要「參考」，至少包括：最低工資（經人均GNP調整）、綜所稅、營所稅、兩稅合一、證所稅、租稅優惠、水電租金補貼、不動產稅、勞健保費率等，不能調的可做為他項調整項。不知道資方意下如何呢？

再者，多數OECD國家的保險費率也是接近十八％，然而台灣長期停留在六％，所以公平起見，資方應將過去與十八％的差額補齊，再來討論分攤比。若以分攤比五十：五十計算，粗估過去資方每年少付五％費率，這需要幾年才能還完，請先算清楚。

此外，目前勞保平均投保薪資約二．九萬元，但受薪階級平均薪資為三．八萬元，彼此存在將近一萬元的落差，這代表少報勞動實際薪資，資方因此逃避了勞保成本。這筆帳也請算清楚。

依據精算報告，勞保年金若要未來四十年不破產，最適保險費率為廿七．三％，這次年改規劃到二○二八年調整到十八％，破產年限從二○二七年延長了九年。問題是，過去只有六％，現在不到十％，就算改變勞工投保金額計算延長到十五年，未來勞退金額還要至少減掉一半。

參與勞退有一千萬人，大多只領一萬多，實施不久的勞退新制，對即將退休的勞工來說，領不到多少錢，如此能對油麻菜籽命的勞工減這麼多嗎？這是政府與立法部門的長期失職，也是一顆難拆的超級炸彈。

（作者為企業顧問，嘉義縣民）