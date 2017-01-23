自由談》年金不改革，大家一起死！

年金不改革，退撫基金很快就破產，反改革者明知年金制度已在懸崖邊，卻為了自己既得利益，硬要拖著大家跳崖，不但拖累這一代與下一代的全體公、教、軍、勞等一起陪葬，連鎖反應就是政府財政被年金債務黑洞拖累崩潰，最終結局就是禍害台灣，大家一起死！

反改革者大罵政府無能，其實，不改革年金的政府才是無能！不改革年金才是對不起國家！不改革年金才是禍害台灣兩千三百萬人及下一代！

「今天不改革，明天就會後悔！」四年前，當時的馬英九總統對年金改革如此信誓旦旦，卻在他的第二任期四年交白卷拿零分。馬政府零分的後果就是，他無能、不改革，把後悔及更大的痛苦交由現在的大家承受。

馬講話那時，一年年金虧損赤字約三千多億元，現在一年虧損赤字跳升到六千億以上，而且赤字年年增加，三年就會虧掉一年的中央政府總預算，這是台灣不可承受之重，「今天不改革，明天後悔都來不及了！」

目前政府推動的是年金改革第一階段—財務健全工程，如政府屈從反改革抗爭，年金財務崩潰就沒救了，下一階段改革的跨領域、職系年金轉換制度，以及全民式年金或大國民年金的建構，都會因公教年金不改革破產崩潰，全都成為泡影。所以，這次年金改革若失敗，社會安全制度將崩解零落，結局就是大家一起死！

帶頭反改革者把年金改革誣衊為中共文化大革命，若是文革，你們能在總統府前抗議嗎？能上電視無理卻大聲、公然胡說八道嗎？早就消失不知去向了…

帶頭反改革者稱年金改革天怒人怨，但民調顯示八成五以上民意支持改革，大半民眾更認為改革太慢、太溫和，講那種話的人才是天怒人怨、令人極度不齒！

他們的言行不能代表多數理性看待年金改革的退休或在職軍公教，卻可能使理性看待改革者受累受辱，在此也要為理性看待年金改革者抱屈！（胡文輝）