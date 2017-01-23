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自由共和國》2016年回顧／年過五十
2017-01-23 06:00
曾進發／攝影詩人
年過五十
習慣將外套和變形的影子一起掛上牆壁
習慣站在玻璃窗前左顧右盼看著自己
習慣性發現
歲月用溜滑梯的速度輕快流逝
年華以ＫＴＶ的飆歌氛圍音速飄離
時間不能免俗地染灰你的頭髮
時間也讓你常常夢見童年
年過五十
常常分不清身處在
夢中的兒時還是兒時的夢中
年過五十
喜歡作夢並勇敢追逐年少的夢
年過五十
重新定位自己並定位生命的意義
年過五十
該是正式和死神面對面的時候了
（二○一六．一○．一○見刊）
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