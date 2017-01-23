自由共和國》2016年回顧／年過五十

曾進發／攝影詩人

年過五十

習慣將外套和變形的影子一起掛上牆壁

習慣站在玻璃窗前左顧右盼看著自己

習慣性發現

歲月用溜滑梯的速度輕快流逝

年華以ＫＴＶ的飆歌氛圍音速飄離

時間不能免俗地染灰你的頭髮

時間也讓你常常夢見童年

年過五十

常常分不清身處在

夢中的兒時還是兒時的夢中

年過五十

喜歡作夢並勇敢追逐年少的夢

年過五十

重新定位自己並定位生命的意義

年過五十

該是正式和死神面對面的時候了

（二○一六．一○．一○見刊）