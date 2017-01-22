自由廣場》莫讓老鼠咬布袋

◎ 施明雄

藉著台灣的自由民主，藉著台灣遠離戒嚴時期的白色恐怖，藉著懲治叛亂條例的刪除；一些吃台灣米飲台灣水，花台灣人民血汗納稅錢的將官民代、卸任政府官員，競相到中國媒體上擁共媚共，真的把台灣看衰了！

馬政府時代被調查局控告涉嫌共諜案的前陸委會副主委張顯耀，出現在中國「鳳凰電視」歷來主張武力犯台的邱震海節目中，唯唯諾諾順應主持人二○二○年前，中國必能武力統一台灣。如在兩蔣時代必定：抓出去斃了！

接著「環球時報」大篇幅專訪報導，阿扁政府擔任副國防部長的林中斌，雖然他不敢出口呼應中國三天能武力滅台的言行，但他媚共親中的言論更是令人不敢相信，他先說中國會有一百年的盛世，但好像嫌百年太短了，又改口說會有二、三百年的盛世，現場沒有看到有人拿著刀槍威迫他說話，這種人還能當過台灣的國防部副部長，而且是在民進黨的執政時代！

現今的中國，如不靠廉價勞工，以及引進大量破壞環境污染的工業，豈能賺取人家的財富，何況國內尚有幾億人活在貧窮困境中，加上人治、集權、專制的政體，自古以來的中國，怎能有百年或二、三百年的盛世？

台灣國安當局要多多提防這些「咬布袋」的人。

（作者為前政治受難者）