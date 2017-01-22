自由廣場》別說獨不獨立跟你沒關係

◎ 朱孟庠

川普就任後，台、美、中關係或許將有大變化，台灣也許有更多機會，必定也面臨更大的挑戰。但若蔡政府的思維仍停留在維持現狀，那麼面對美國的變局，我們不禁質疑︰「民進黨政府可是準備好了？」

這是我才剛經歷過的恥辱。一月三日，我搭乘葡萄牙航空班機由摩洛哥卡薩布蘭卡機場出關要飛往里斯本。一早四點即已到達機場，並將行李箱掛寄，但在出關前，一直受到不平等的對待，台灣和摩洛哥沒有邦交，當初拿摩洛哥簽證許可是將資料寄到東京，經過一個多月的時間才核發，在入關時已經交出。

出關時，他們要我交出當時入境的簽證許可，入關時他們可能把中華民國台灣當成中華人民共和國的一省，認為是免簽，很快放行吧，並順手收走了我的入境許可，並沒有在我的入境許可上蓋章，也沒交還入境許可，而出境時，老鳥發現我是來自台灣，當然這是我事後推想的，但當時我真的慌了，不知道為何不放行。我被帶來帶去一直刁難，之後我找出以手機下載的簽證許可備份檔案給他們看，他們送我去找航警，又問了半天（我想應該是台灣的中華民國國民，出境時要交出蓋章的入境許可），六時五分終於放行，但閘門已關。

多花一筆錢買機票也就算了，在摩洛哥被航警攔阻，帶來帶去的盤問，以致無法登機的羞辱，讓我更深刻體認，中華民國在國際上算個啥？想到謝長廷的「一中屋頂」、蔡總統去年十月文告「正視中華民國存在」，我就不免憂心，台灣的困境有可能因為美國政局而有變化，然而我們政府準備好了嗎？在台灣大部分的人，即使是知識份子，仍沒有憂患意識，好像台灣獨不獨立是跟自己完全沒有關係的。

當中國處心積慮企圖併吞台灣，台灣還一直停留在國家認同的紛亂中，在內外交互作用下，國家真的面臨存亡危機。老說謙卑、謙卑、再謙卑，謙卑過了頭，就是懦弱。國際局勢丕變，尤其在川普就任後，就看台灣人和台灣政府準備好嗎？

（作者為退休教師）