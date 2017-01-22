自由廣場》獨立有幾種獨法？

◎ 陳茂雄

總統蔡英文路過美國時，旅居美國的中國人群起抗爭，責怪蔡英文是台獨，這也很奇怪，這一批人自己不回歸祖國，卻要台灣人接受中國的統治，真是莫名其妙。蔡英文不只要面對中國人，也要應付獨派人士，有人認為她屬「華獨」，因為她認同「中華民國」，與「台獨」是對立的，因此一直在網路攻擊她。

不可否認的，民調雪崩式的滑落，必定有其缺失，只是不喜歡蔡英文的綠營人士，並沒有將真正原因說出，多數人是以「華獨」的罪名攻擊她，認為她傷害台獨。所以會認定她是「華獨」，因為她雖然抗拒中國的併吞，卻認同「中華民國」，在「中華民國」體制內執政，而「中華民國」就是中國，與「台獨」背道而馳。持這種說法的人，認定所謂台獨不只要對抗北京政權的併吞，還要唾棄「中華民國」。

在「中華民國」體制內反北京政權併吞就是「華獨」，依這種說詞來區隔「台獨」，那蔡英文的國家定位，豈不是與蔣經國一樣，蔣經國也是在「中華民國」體制內執政，也抗拒北京政權併吞，別忘了蔣經國積極研發原子彈，其攻擊目標當然是北京政權，可見其反共的決心，然而若說蔣經國的國家定位與蔡英文相同，大家不會相信。

是不是「台獨」，其關鍵不在於是否接受「中華民國」體制，而是以何處為中心，蔡英文以台灣為中心畫圓，將金馬畫在圓圈內，大陸則在圓圈外。蔣經國則以中國為中心畫圓，而將台灣畫在圓圈內，雖然蔡英文與蔣經國都是抗拒北京政權併吞，但蔡英文是「獨派」，蔣經國則是「統派」，因為兩者中心不同。

部分獨派對蔡英文表示不滿，既然是獨派，為何要在「中華民國」體制下執政。台灣擺脫中國國民黨政權殖民統治不是用革命方式，而是用民主手段，前者革命成功後，必定要成立臨時軍政府，後者則依循原來政府架構來安定社會，否則就變成無政府狀態。目前從殖民統治政府架構變成真正台灣人政府，正面對台灣內部、中國、美國三方面的障礙，這是台灣人要努力的地方。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）