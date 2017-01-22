自由廣場》錢坑也重北輕南

◎ 歐迪民

最近兩則新聞，一是桃園鐵路地下化可行性審議，從原本高架改為地下，經費從三百億暴增至千億元，若依評估地下化成本將是高架三~四倍，地下化未預期日後營運成本是一大錢坑，行政院國發會已通過。

二是高鐵南延屏東九百億，評估只比台鐵快九分鐘，效益有限，耗費甚鉅，換句話說，視為可能之錢坑，但問題是，連「錢坑」竟然也重北輕南，北部桃園錢坑已通過，而南部屏東被說成財務及經濟效益均不具可行性。

就屏東而言，包括高速公路、鐵路電氣化等建設，皆慢台灣西部其他地方數十年，今天眼睜睜看著桃園鐵路都能翻案，從高架轉地下化，成本大幅攀升，而高鐵沿台鐵南延之議，竟完全不考慮，即被打回票，當然會反彈，但若全歸咎於交通部，似乎也不盡合理，因為從北到南幾乎都在爭取高昂的軌道運輸，這些都將會是未來政府的沉重負擔，究竟能撐幾個錢坑？可能債留子孫，更麻煩的是以債養債，加上台灣南北失衡已經很明顯，面對未來台灣少子化與高齡化，勞動人口減少、長照等需求，財政會遭受更大考驗。

所以這已不僅是專業問題，更需要政府聆聽理解並秉公處理，如此地方才比較有機會均衡發展。

（作者為高雄市民）