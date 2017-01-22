自由廣場》勞工吃不到 雇主哀哀叫

◎ 凃瑞峰

一例一休上路後，雇主之薪資成本提高，連帶為員工投保勞健保及退休金適用投保級距，也上升一個級距以上，再加上目前勞保、健保、退休金提撥雇主負擔率各為七成、六成及十成，而健保計算上，雇主還需要考量平均眷口數○．六一人，因此雇主請一位員工的法定成本率為十七．八八％，也就是雇主請一位月薪三萬的員工，還需要向政府支付五三○○元以上的勞健保及退休金保費（即法定成本）。

因此可預期的未來，勞保年金保費上升到十八％及長照險通過後，將帶來三種影響：第一，年金延後破產；第二，創業苦難；第三，薪資凍漲。因為什麼社會保險都需要由雇主負擔大部分比重，目前雇主已經負擔三保了，未來長照險上路後，還要不要讓人創業或經營企業？縱然有能力創業或繼續經營下去的業主們，也將設法調整薪資結構及凍漲員工薪資，這樣下去台灣薪資凍漲可能邁入第四十個年頭！理由是，年金改革標的的勞保現況是十．五％將調升至十八％，而勞保的雇主負擔率為七成，也就是雇主法定成本將增加五．九五％，這個後果就是雇主必然保留六％、甚至十％的薪資空間，以因應未來長照險及後續法令制度修訂所造成的成本上升。試想，員工要加薪六％有多麼難？企業要增加二％的獲利能力有多麼難？既然成本要上升，雇主必然以底薪做為聘請員工的首要準則。

國是會議召開，如果還是未考慮雇主負擔率這個因素，年金縱能延後破產，但台灣的薪資必然凍漲。我們這些二、三十歲的年輕人之後領不到勞保年金，看不到希望的未來，能積極付出嗎？政府年金改革，也請考慮企業經營面。

（作者為會計從業人員）