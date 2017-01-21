《自由廣場》問題在投資不在消費

◎ 徐仁輝

多位國民黨直轄市議員連署並召開記者會，以連續三年稅收超徵為由，呼籲政府發放消費券，振興民間消費，帶動經濟復甦。然而此項建議似乎並未掌握經濟低迷的問題核心，胡亂下藥結果，不僅無助於總體經濟復甦，卻可以讓政府財政更形惡化。

稅收超收係指實際徵收數超過預算數，並非政府非法向人民徵稅。近年來因政府財政採穩健原則，財稅機構在預估稅收時自然亦趨於保守。而這兩年來碰到美國經濟好轉，連帶的我出口轉旺，政府稅收就超過預算數。超收對財政收支雖有助益，但因預算皆以赤字編列，超收僅表示可以少借點錢而已。如中央政府自一○○到一○四年度決算，仍舉債五千三百九十五億元，平均每年舉債超過一千億元。今年度預算更編列二千零六十九億元的債務，因此超收不代表政府有餘錢發放消費券。

二○○九年政府為因應金融風暴的衝擊，舉債八百五十八億元發放消費券，事後依據經建會的評估，ＧＤＰ僅約增加三百六十三億元，對ＧＤＰ的貢獻度相當有限（約○．二八至○．四三％），卻加大了政府的債務負擔。究其原因是替代率高達六、七成，人民將消費券用於購買原本就打算花錢購買的項目，因此不利乘數效果的擴張。又因決策倉促，發放作業出現不少疏失，行政成本偏高。

近年來我民間消費成長率有趨緩現象，但從ＧＤＰ的結構比率來分析，民間消費仍約占六成，投資占二成，政府購買則僅約十二％，出超約佔八％。與ＯＥＣＤ已開發國家的結構比較，它們的消費占ＧＤＰ比，約當數亦為六成，投資為二成，政府購買則有二成，國際貿易收支大致平衡。可見我民間消費力道並無不足，事實上每年還有近三兆元的超額儲蓄。

我國的投資主要為民間企業，政府與公營事業的貢獻有限，每年更呈現負成長。因此經濟成長停滯的真正癥結在於政府購買與投資皆嫌薄弱！多年來政府精簡員額與縮減支出，結果是人事成本減少有限，而各項施政計畫與公共投資預算卻大幅縮水，成了「小而無為」、「小而不美」的政府，不僅招致民怨，更不利經濟發展。建議政府切勿聽信少數民代意見，舉債作消費性支出，而應更積極地進行公共投資。

（作者為世新大學行政管理系教授）