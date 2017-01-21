《自由廣場》教師成了沉默的羔羊？

◎ 蔡美珠

陳副總統終於公布公教勞年金的改革版本，部分公教團體表達不滿改革幅度太大，的確改革幅度已經大於三年前國民黨所提出的版本。

為了年金的永續經營，個人對於年金改革是抱著支持的態度。然而，為什麼法官、檢察官的年金改革就要等到司法改革會議才能談？從媒體可以得知多少法官、檢察官貪贓枉法，如貴報報導貪污法官，登記在三個老婆、六名子女名下不明財產竟多達三億餘元，是史上財產來源不明最高的司法人員；還有蔡姓檢察官日前涉嫌和十六歲少女性交易，這種司法人員該領多少退休俸，難道不該全民來品評一下。

不只法官，連軍警消等人員也說職業別比較特殊，是危勞職業所以另外設計。對於這樣的說法，個人就深深不以為然，這不是擺明著說教師這個行業就比較輕鬆比較好混。社會上不是說什麼教育是良心事業，說什麼「十年樹木，百年樹人」，教育是國家百年大業，是一項神聖而莊嚴的工作，不但為國家培育優秀人才，潛移默化社會風氣，建立正確價值觀念，更是促進國家進步向上提升的原動力。難道這些說詞，都只是要求教師努力付出的場面話嗎？改革ＯＫ，至少給我們一些鼓勵吧！（作者為退休教師）