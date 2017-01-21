《自由廣場》萬一我的勞保不保…

◎ 巫秉瑋

年金改革方案出爐後，我的心裡還是很失落，原因是：民國一百二十五年後，勞保年金還是有可能面臨破產，而那時我六十四歲，只差一歲，就可以開始請領年金。

台灣四十五歲以下的勞工真的很可憐，當老一輩的人在煩惱自己「高額」的退休金被縮減時，我們四十五歲以下的勞工卻在煩惱當自己面臨退休時，是否領得到「卑微」的勞保退休金？

老實說，如果政府可以讓勞工自由選擇繳納勞保費的權利，我會選擇不繳納，因為當勞保費率提高到十八％時，我的雇主一定會將成本轉嫁到我的身上；而最慘的是，辛苦繳納數十年的勞保費，卻在要請領年金時，面臨破產，連本金都有可能被打折，真的情何以堪！

政府要知道：不管做任何政策？一定要讓青年世代看得到未來！因為當一個國家的青年世代在工作時，面臨凍薪與物價高漲，未來退休的時候，又怕自己的老年生活沒有保障，他們還會為這個國家積極付出嗎？想當然，他們一定會選擇做出許多無言的抗議，如不婚、不生與不養，可想而知：這樣國家的未來還有前途與希望嗎？

（作者為醫療從業人員）

◎ 陳嘉霖

行政院提出「二○一七年金改革方案（草案）」，分析其主要改革內容，大都是以基金財務計算為依據的改革方案。雖說是為了解決基金破產危機，但如果年金改革工程僅圍繞在社會保險的財務討論，非常容易忽略了改革的最重要目的是為了讓人民能夠維持「退休後基本生活所需」。就算延緩了基金破產，也沒有解決勞工退休金不足的困境，這種改革根本是本末倒置。

以勞保年金改革而言，行政院提出將勞工保險費率的法定上限逐年提高為十八％，透過這種方式提高基金的收入，也提高雇主的配合款，試圖解決基金破產的危機。但是在台灣勞工長期低薪勞動的情況之下，收入原本就入不敷出，提高提撥率也只是壓榨在職勞工的薪水。而雇主提撥的部分，也會因為「羊毛出在羊身上」，會以各種方式轉嫁到勞工身上，最終也只是在同樣的資源範圍內挖東牆補西牆，勞工階級的所得分配完全沒有任何改善。

因此，為了提高勞工退休後的生活水準，與其在社會保險的財務運作裡打轉，不如回歸稅制改革，從稅制的正義來增加資方及雇主的責任。然後政府再以預算提撥的方式補貼勞工退休金，也就是建立以稅制為主的基礎年金，捨棄現有的社會保險財務邏輯，這樣才能真正達到階級之間的財富重分配。

（作者為台聯文宣部主任）