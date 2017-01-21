《自由廣場》改革第一波 政務官缺席

◎ 王雅諄

年金改革方案經陳副總統於近日公開發布相關之方案及概要，不僅公教人員要刪減退休金，勞工階層的勞保費率也要提升，簡言之，幾乎所有的受薪階層都受到影響，只是，副總統提到的五個案例，似乎仍然少了一部分，實在令人感到扼腕。

國家財政困難，國人應共體時艱，為使國人都能老有所終，調整年金給付制度確有必要，唯改革之進程及方向仍有待商榷，其一，報導曾指出依銓敘部報告，目前月領退職金（含優存）的退休政務官有二百三十五人，平均月領十一．七萬元，七成二月領十萬元以上，如是政務官僅擔任幾年之官職，就可月領十萬元以上之退職金，雖其名義並非退休金，然國家所給付之退職金更甚於一般公教人員之退休金，難道這些政務官不應列入改革對象？不僅如此，政務官引領國家政策之走向，影響力甚鉅，倘未將政務官退職金列為第一波改革對象，不僅未能樹立正人正己之印象，亦恐有自肥之嫌疑，因此，應將政務官退職金列為第一波改革對象，如此當能讓人民信服；其二，年金改革是為能永續經營，而非僅是延續殘命，然副總統陳建仁表示，經過本次改革，公務人員與教職人員退撫基金，餘額用罄時間將可遞延到一百三十三年與一百三十二年，勞保部分，則將從一百一十六年延後至一百二十五年，換言之，只是讓年金延後幾年用罄。試想，這樣的改革，治標不治本，不僅對整體年金制度無所助益，亦僅是徒增投保人之負擔。

年金改革應正本清源，設定近程、中程與遠程之目標，絕非僅以投機心態，徒求讓年金延後破產，應以永續經營為基礎，尋求適用對象之最大公約數，如此方得取信於大眾，人民也才會心服口服！

（作者為公務員）