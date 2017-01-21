自由談》遊山玩水去吧，不要再反對了！

年金改革往往是最艱難的政治工程，因為這牽涉到白花花的鈔票與退休生活保障，無論在哪一個國家，都會引起強烈的反彈。圖為年金改革委員會召集人、副總統陳建仁。（資料照）

千呼萬喚，年金改革草案終於出爐。對照之前反改革勢力的集結、反撲與扭曲誤導，甚至到會場使用暴力，大搞「接力絕食」的鬧劇，如此溫和漸進改革的版本，雖然仍可能不為極少數貪得無厭者接受，但應可消除絕大多數軍公教退休與在職人員的疑慮及憂心。

年金改革往往是最艱難的政治工程，因為這牽涉到白花花的鈔票與退休生活保障，無論在哪一個國家，都會引起強烈的反彈，像暴風雨侵襲，不可能和風細雨，也不可能像請客吃飯般溫良恭儉讓。因此，年金改革能否成功，在在考驗一個國家人民的素質與民主制度，以及執政當局的政治智慧與魄力。

年金改革的困難在於破產危機多數是預言式，亦即無論未來幾年可能收支不平衡，都是統計數字上的潛在負債。現行的退休人員短期內仍可爽爽領，多活一天就多領一天；至於年金破產真的到來，說不定那些人早就掛點去見上帝了，所以天塌下來也跟他們無關了，何必要改革呢？

也因此，很多年金改革都是真的天塌下來了，才不得不改的，例如希臘是國家財政破產，發不出退休金，才成功大砍那種號稱全世界最優渥的年金制度。而拜希臘退位之賜，意外讓好久沒有拿到世界第一頭銜的台灣，終於奪下退休軍公教所得替代率的世界冠軍。

然而，這個「世界第一等」並不是好事，不但會拖垮財政，導致台灣經濟陷入日本式的崩壞，更會造成未來世代不但困於低薪，也可能領不到退休金，譜寫人口快速老化的台灣老人悲歌。所以，拜託那些帶頭搗亂的既得利益者，退休公教所得替代率由現逾八十五％逐年降至七十．八％，已經夠優渥了，以台灣的生活水準，還是足夠吃喝玩樂、遊山玩水，為了年輕人著想，請不要再反對了！（蘇多）