自由廣場》官僚無能 傷害台日關係

◎ 邱智淵

台灣與日本有著極為密切的雙邊關係，最近民調也凸顯兩國人民的相互友好與喜愛；但是這樣的關係，可能會因為台灣對於日本食品進口問題的處置失當而有所損害。

最近許多日本朋友和進口日本食品的貿易商都紛紛抱怨，由於核食問題遲遲未見明快的解決方案，加上陸續有核安食品已經進入台灣市場的報導，造成消費者人心惶惶。由於無法分辨核食與安全食品的差異，消費者乾脆一律抵制，導致日貨在台灣銷售業績受到明顯影響。

尤有甚者，海關除了對於一般食品報關限制嚴格外，對於日本非核害地區政府與公家團體為了宣傳、展覽所需的物品也嚴格檢驗，導致這些日本政府單位的東西，有的是不能進關，還有的是活動結束了才准許進關。上週有日本地方縣政府在台北舉辦的產品促銷說明會，就遇到被我國公務單位刁難的事情。結果活動沒辦好，不僅承辦單位受到該國日本上司的責難，這些日本公務員與廠商也對台灣抱怨連連。台灣政府這種因噎廢食的刁難做法，只是讓好的東西對台灣市場卻步，對於台灣的食安幫助不大；再說這種參展活動是早就規劃好的，難道經濟部、衛福部甚至外交部都不知道，不能幫助協調嗎？這樣的顢頇官僚作為，怎麼會讓日本朋友服氣呢？

核食並非難解的問題，只是政府自己「呷緊弄破碗」，不經過充分的溝通，就急著要通過，才會造成現在的尷尬困局。更糟的是，政府單位現在彷彿是「上（決策者）無政策，下（執行單位）無對策」的鴕鳥心態。這樣讓處事嚴謹的日本人怎麼會信任我們的政府，看得起台灣人民？

也許筆者接觸到的只是個案，但是日本社會有一股對台灣政府處事官僚與無效率的不滿正在醞釀中。政府要務實積極的把日本食品進口問題妥善處理，否則別說洽談經濟合作夥伴了，可能雙方關係要進一步提升也會受阻。

（作者為文字工作者）