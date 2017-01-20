警察餘命苦短 退將壽比南山

年金改革勢在必行，就算是上刀山下油鍋，也非完成不可。

但針對工作性質特殊者，例如軍、警，理應另案設計。

軍人年金部分，蔡英文總統已承諾單獨處理。警察部分，宜一併澤及。

警察平均餘命不足七十歲，比國人平均餘命的八十歲，足足短命十年。

換句話說，警察比公教人員少領十年，若年金改革再和公教人員列在同一標準刪減，並不公平。

警察勤務繁重，尤其是外勤官警，時時面對生命威脅，即使是職務較高者，也因治安任務、重大刑案而經常停休，以致健康受損、壽命短折。

政府改革年金須考慮這個真實面，避免落入齊頭式平等。

軍警常被相提並論，因為都擁有武力，因此對國家、人民負有更大的忠誠義務。

談到國家與忠誠，中國是敵國，這是常識。可少數不肖國軍退將，領台灣的俸祿，卻老愛跑去中國恭聆習大大的教訓，奴性十足。

他們在台灣痛罵政府和總統，耀武揚威。去對岸卻正襟危坐，恭謹卑微，乖得像隻小貓。

台灣供養他們，加官晉爵，他們不知好歹，跩得二五八萬。

中國利用他們，把他們當成下國臣民，當成投降標本，他們乖得像龜孫子。

這不只是敵我不分，根本是自我作踐，也丟盡台灣人的臉。

對於這類沒品退將，不少立委主張刪掉退休俸。但交給行政院研議後，傳出可能改成罰鍰，只罰一萬至五萬元，這是把人民當白癡嗎？

癮君子在禁菸場所吸菸，罰款一萬元。業者未依規定設置禁菸標示，可罰五萬元。罰一萬至五萬元，只相當於吸菸和未設禁菸標示。

在政院官員眼中，退將投敵的背叛行徑，居然和禁菸同一等級。

這是世紀笑話。

不肖退將一生榮華富貴，活得壽比南山，區區幾萬算什麼？這種不符比例的懲處，沒有嚇阻作用，反而變相鼓勵投共。

在共軍機艦百般威脅台灣時，我三軍將士可是抱著誓死守土的決心與敵周旋，特別是空軍戰機飛行員，屢屢升空，隨時準備以命相搏。

當他們得知不肖退將赴中與共軍唱和的不忠誠行徑，只須罰一萬到五萬元，教他們作何感想？（莊榮宏）