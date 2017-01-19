自由廣場》預估失準、違背法秩序維持原則

談一例一休「法感」巨大落差緣由

◎ 羅傳賢

立法院通過一例一休後立即上路，政府部會多認為利大於弊。然而最新民調卻顯示，有逾五成民眾認為，該案是去年所修正重大民生法案中，評價最差的一個。可見社會大眾對於該修正案所獲得的「法感」，並非如立法者心中所期盼的公平正義，而是非常負面的印象。如從立法原理檢視之，該法案似乎有對經濟與社會發展的衝擊預估失準，及違背法秩序維持原則的缺失。

立法是綜合各方利益，法律中隱含短期、中期、長期的各個目標，應考量法案對社經效益、產業成本、執法能力等潛在影響，避免發生對未來經濟及社會發展預估的錯誤。然而勞基法通過一例一休後，提高休息日加班費近三倍，規定休息日未滿四小時，一律以四小時計，四小時以上未滿八小時，以八小時計，使得加班費成本大增，將轉嫁到產品或服務價格，進而導致通膨率增加。

秩序是法的基礎價值，法律秩序是一種由規範所構成的體系，立法者如就某一事項修正法律，不僅須斟酌與其相關的法規，以便在整個法律中確定其地位，同時也須衡量其所規律的內容，以求使其能與法的整體結構相配合，使修正後的法律內容不致分歧牴觸，或功能分散抵銷。查勞動部原將國定假日從十九日調整為十二日，並修正勞基法施行細則。然而該細則修正案呈報立法院備查時，曾以違反法律保留為由，決議不予備查，退回勞動部後，在勞基法未修正前，即發布原案失效，以致發生舊法規已經失效，而新法律尚未制定的空窗期，且長達七個月之久，修法期間，又因勞團於院內及院外不斷抗爭，終而失去理性討論的空間。

社會關係乃在一定的法律秩序下展開，若因情勢變遷需要新的法律秩序來代替時，立法者就必須採取各種措施來保護既得權利，以免新舊秩序的變革造成過大衝擊，例如勞資合意簽訂協議解決新制等。然而勞基法修正時並無過渡規定。勞動部所規劃的宣導期及輔導期，實非法律的授權。

法律修正時，使人民對法律秩序的信賴感不致動搖，並獲得大多數人民的支持和接受，始能發揮法律的規範功能，期盼未來立法者都依此而克竟其功。（作者為中央警察大學法律系兼任教授、前立法院法制局長）