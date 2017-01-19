自由廣場》F-16V鬥殲20？

◎ 宋磊

空軍F-16V戰機性能提升案已確定在二○一七年有四架（嘉義與花蓮聯隊各二架）進入台中漢翔公司，進行性能提升，國防部長馮世寬保證升級後的F-16V在性能上能與共軍新一代殲20隱形戰機匹敵，此話一出，馬上受到中國媒體強力吐槽。

首先，持平來說，現有F-16戰機在發動機上的性能雖未提升，但以空戰任務來說，現有的發動機性能綽綽有餘。而未來F-16V戰機的機隊，不論是執行長程或近距離空戰任務，皆可透過攜帶新進中程空對空飛彈與最新型的短程空對空飛彈一較高下。因為性能提升後的F-16，擁有AN/APG-83主動相陣雷達、AIM-9X響尾蛇飛彈，以及四十頂聯合頭盔瞄準系統（Joint Helmet Mounted Cueing System, JHMCS）等。而中國在戰機的匿蹤技術上，仍然無法與美軍現有技術較量，特別是殲20的前翼、發動機以及後翼的設計，都提高雷達截面積，被F-16V的新進雷達或地面長程預警雷達偵測的機會，也就大幅增加、大大提高我方的空防戰力。

至於共軍現役的主力戰機，例如殲11、殲11B等系列，在F-16性能提升以前，不論數量或性能上，的確對台灣空防造成相當大的壓力，但性能提升後的F-16機隊，除了擁有優異的雷達進行偵測外，配合機上優異的中程與短程空對空飛彈，完全可以抵銷殲系列戰機優勢。換言之，此次F-16戰機性能提升案，對我方空防戰力有絕對的加分效果。

唯一美中不足的是，F-16機隊數量稍嫌不足（一四四架），因此空軍未來除應積極向美方爭取採購新型戰機，或是購買美軍現有的F-16C/D戰機，以補足數量劣勢。

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）