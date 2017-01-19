自由廣場》國防部應駁斥林中斌

◎ 姚中原

不論是前中國大陸南京軍區副司令員、退役中將王洪光揚言「可在一百小時內攻下台灣」的恫嚇言語，或是我國防部前副部長林中斌接受中共「環球時報」專訪所發表之「台灣難抵抗中共點穴戰，只差抵擋四十八或七十二小時」敏感言論，我國防部官員或國防大學「中共軍事事務研究所」學者，其實都應出面給予嚴正駁斥，以安定民心！

自從民進黨重新執政以來，中共即不斷對台實施「文攻武備」，企圖造成我社會動盪、人心不安。尤其近來運用心理威嚇手段，愈來愈密集，包括利用官方傳媒渲染共機、航母演訓，以及散布謠言與發布不實資訊，主要目的都在打擊我軍民士氣，我社會各界必須提高警覺。

台灣當前的國家安全威脅，除中共軍事威脅之外，最主要還包括內部的人為威脅，尤其少數國人敵我意識模糊不清（例如少數退將的「國軍共軍都是中國軍」言論），以及對國家認同有所分歧（例如部分退將集體赴北京聆聽習近平訓詞的行為），甚至做出販賣國防及軍事機密的共諜情事等。上述叛國現象，蔡政府如再不拿出嚴厲有效的防制及懲罰機制，問題恐將愈來愈嚴重。

雖然，近年來美國國防部向國會所提出的「中共軍力發展與台海安全情勢報告」，都曾評估並預測，中共軍力的「質」和「量」，將在二○一○年至二○二○年間超越台灣；但該報告亦同時提到並建議，如果台灣的空軍戰力及各項武器裝備，能夠逐年漸漸獲得重大改善，以及重新檢視「募兵政策」實施的缺失並加以改進，台灣還是能夠擁有一定與有效的嚇阻軍力。

換言之，未來我政府只要持續投資不對稱作戰計畫，加強研發各項飛彈防禦能力，以及加速「國艦國造」、「國機國造」等重大國防建設，並表達全民堅強的抗敵意志，即使中共將來貿然犯台，無論是採海上封鎖、空中轟炸或飛彈攻擊方式，都要讓其付出相當時間及慘痛代價！

（作者為國防部前戰略規劃司副處長、大學教授）