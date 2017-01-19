自由談》謠言大軍吹起衝鋒號

年金改革國是會議將在總統府登場，網路卻瘋傳有人要在「總統府前放機槍、不排除開槍」，對付反對年金改革民眾！假的！

謊言製造者扭曲了總統府發言人前天針對憲兵若遭砂石車衝撞時，是否可以開槍反制的談話，移花接木成要對民眾開槍，有圖有文，一則謊言被巧手包裝得虎虎生風，險些三人成虎。

「內壢輪胎廠發生大爆炸，風向往北，一路飄過林口向台北……大家回家要關窗 今晚盡量不外出！」假的！

燃燒廢輪胎雖然可能產生戴奧辛，但是黑霧北飄卻是假的，實虛參半的混充法，讓人難辨真偽，然而透過網路傳播，人心已惶惶。

這兩天的謠言究竟出自誰人之手？有待刑事警察局循線追人，但是謠言走過必留下痕跡，台灣軍隊何時曾用機槍伺候抗議民眾？誰又曾在天安門對民運人士開槍？謠言大隊不經意之間已然透露了奇特的制式思維。

網路流言早已不時伏擊我們日常生活，以往多數都是民生醫療或者消費善心的雜訊，如今則已大剌剌地要來左右政治了。川普勝選與新聞有多少直接關係？各方言之鑿鑿，卻難有量化實證，尤其是那種真中帶假、以假亂真的謠言最容易讓人信以為真。

詐騙集團最囂張的時候，台灣人誰不曾接過詐騙電話？歹徒總是用三分真來騙你信任，再以七分假騙你上鉤，如今，詐騙伎倆已被謠言大隊融會貫通，只要每日一謊，就夠擾亂民心，逼得政府每天忙著闢謠，前國防部副部長林中斌日前指出中國間諜在台約有三、四千人，看不見的敵人既然吹起了衝鋒號，直衝總統府來了，政府還不加快腳步應戰嗎？

（藍祖蔚）