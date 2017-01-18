自由廣場》《返校》之白恐商機

◎ 林志都

由台灣團隊製作，以戒嚴時代為背景的恐怖遊戲《返校》，在遊戲付費下載網站的排行榜爆紅，衝上全球第七名，並獲得高達九十六％的好評度，使得大家對遊戲背景中一九六○年代的白色恐怖時代有許多的討論。

有網友指出，其實早在二○一四年就有以二二八事件為背景的愛情遊戲《雨港基隆》(https://www.youtube.com/watch?v=RUsIS5rVysw)，但是並沒受到太多注意。《返校》的成功，主要還是將當時社會的肅殺壓抑氛圍，與偏灰暗的色調及配樂結合為一。許多不清楚台灣歷史的本國與外國玩家，都是被其美術風格所吸引，購買遊玩後才發現其歷史背景。正如魏德聖導演在拍攝史詩電影《賽德克．巴萊》時所提到，雖然要儘量忠於史實，但是電影基本上還是一種娛樂；此次遊戲的成功，也可歸功於其遊戲娛樂性高。

《返校》讓我們再次體認到，自己的歷史與文化有多麼的重要。約十餘年前，許多評論家認為全球化將使得各國隨著經貿連結密切，每個國家與文化之間的相似性將會越來越高，甚至使得衝突的可能性降低。但是這十幾年來的發展讓我們看到，越是全球化的社會，越珍惜自己的歷史與文化傳統。近年來在歐美許多國家自由主義思潮遭到所謂的「民粹」痛擊，也是這樣的矛盾的結果之一。

這樣的差異性，足可讓政府與企業界在發展觀光，或者「文化娛樂內容」產業時有所體認，改往創造更多有台灣特色之藝文產品與相關小眾、客製化、特色化商品的路線發展，以創造更多需要創意及文化內涵、機器人無法替代的新工作機會。

（作者為譯者，心理系畢業）